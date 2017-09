FAZA ZILEI: Cãcãciosul din Ivãnesti, dat în urmãrire generalã pe retelele de socializare (video)

POVESTEA BICILISTULUI SINGURATIC… A fost odatã ca niciodatã, cã dacã n-ar fi, nu s-ar mai povesti, pe tãrâmurile nu foarte îndepãrtate ale Ivãnestiului, un Fãt Frumos care avea o bicicletã. Amu’, cicã între printul nostru si împãratul discotecii din sat era o dusmanie asa de mare cã o puteai tãia cu cutitul. Si sã vedeti ce-i trecu prin cap lui Fãt-Frumos, hal de rãzbunare. Într-o dimineatã, când încã nu se crãpase de ziuã, omul nostru îmbucã vreo patru perje, dãdu pe gât vreo trei “ciocãnele” stinse cu douã pahare de must si porni, cãlare pe bicicletã, în vale, la discoteca împãratului, pentru a-i face felul. Numai cã socotelile de acasã nu prea s-au potrivit cu cele din târg, iar pe la jumãtatea drumului, printul nostru simti o jenã la stomac. Prunele amestecate cu must începurã sã punã presiune. Ajuns la discoteca împãratului, printul nostru trecu la planul B, pus la cale pe drum. Îsi priponi bicicleta de stâlpul localului, se uitã de douã ori împrejur, si fãrã sã stea prea mult pe gânduri, îsi fãcu nevoia mare fix la intrare în local. Se gândea el cã asa nimeni n-o sã mai vinã la discoteca împãratului. Si pentru cã, asa cum am mai spus, planul B fusese gândit în grabã, printul nostru a uitat sã se mai si steargã acolo unde nici soarele nu pãtrunde. Îsi ridicã pantalonii, încãlecã bicicleta si dispãru în beznã. Numai cã împãratul nu e prost, cã doar de asta a ajuns împãrat. A surprins isprava printului nostru pe camerele de supraveghere, iar acum cautã sã-i dea de urmã. A pus filmuletul pe internet, în speranta cã sãtenii lui îl vor ajuta sã-l deconspire pe fãptas. S-am încãlecat pe-o sa si v-am spus, povestea biciclistului… cãcãcios de la Ivãnesti.