FAZA ZILEI: Cu duba pe trotuar si pietonii pe carosabil

FÃRÃ RUSINE Un sofer al unei dube de marfã cu numere de Prahova a fost protragonistul unei faze de toatã jena, ieri, pe strada Vasile Pârvan din Bârlad. Strada pe care se circulã în draci cu masini de mare tonaj, fiind o „înlocuitoare” a soselei de centurã mult visatã de bârlãdeni.

Soferul care aproviziona cu peste o pescãrie de la parterul unui bloc din zona comercialã de pe aceastã stradã, s-a urcat cu duba pe trotuar blocând efectiv deplasarea pietonilor, care erau nevoiti sã meargã pe carosabil. Trotuarul are pe acea parte un gard de protectie, care are exact acest scop: de a împiedica soferii sã parcheze masinile pe trotuar!! Un tânãr bârlãdean ne-a trimis la redactie, revoltat, câteva fotografii cu duba, însotite de un comentariu legat de soferii cãrora le lipsesc cei 7 ani de acasã. „Acum câteva minute am trecut pe strada Vasile Pârvan cu bicicleta si nu am avut loc sã trec pe trotuar, din cauza unui <microbuz de marfa >” care era parcat în totalitate pe trotuar. Acesta descãrca marfã pentru pescãria aflatã la parterul blocului. În aceeasi situatie era si o doamnã cu un copil mic în cãrucior. Când l-am rugat pe sofer sã mute masina mi-a rãspuns fãrã pic de respect sã trec strada si sã ocolesc cãci mi dureazã aproximativ o jumãtate de orã.”, ne scrie tânãrul nemultumit. Noi îi multumim pentru spiritul sãu civic si de asemenea multumim si politistilor de la rutierã sau celor locali, care sunt probabil la cules de struguri, dacã în oras parcheazã care pe unde vrea, în defavoarea pietonilor!