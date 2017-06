FAZA ZILEI: Cum lasã graurii comunele vasluiene fãrã curent electric!

DOREL DE LA DELGAZ GRID Primarul comunei Suletea, Ciprian Robert Tamas, a fãcut un apel public pe pagina sa de socializare, fiind exasperat de desele întreruperi ale curentului electric în comuna sa. Rãspunsul celor de la Delgaz Grid te lasã mut de uimire: graurii sunt cauza, pentru cã stau pe firele de curent electric!

„Opriti-vã, domnilor de la Del Gaz Grid (fostul E-on)! Oare chiar suntem bãtaia de joc a voastrã?? În fiecare zi se întrerupe curentul chiar si de câteva zeci de ori!!! Este adevãrat cã de multe ori se întrerupe pentru putin timp, chiar si pentru câteva secunde, dar disconfortul este acelasi! Noi am fãcut adresã la Del Gaz si la Prefecturã … dar nu am primit niciun rãspuns oficial încã! Am întrebat bãietii de pe masinile de interventii care vin prin Suletea si … mi-au explicat cauza: graurii care stau pe sârme!! Adicã sã întelegem cã graurii abia au venit acum în tara noastrã??? Pãi bine, dar voi aveti mâini numai de luat? Mai faceti si voi o investitie, mai înlocuiti stâlpii…sârmele etc!”, scrie primarul Ciprian Tamas. Acesta a fãcut apel cãtre toti cetãtenii care au de suferit de pe urma deselor întreruperi (considerate bãtaie de joc) sã vinã la Primãrie si sã depunã o sesizare. „Fac apel la toti cei care de pe urma acestei bãtãi de joc au avut de suferit, sã vinã la Primãrie si sã depunã o sesizare! Le vom centraliza si vom înstiinta Protectia Consumatorului! Cu cât vor fi mai multe, cu atât vom fi mai credibili!!! Vã asteptãm!!”, mai scrie primarul Tamas.