Fenomenul de “carpool” prinde avânt si la Vaslui!

OCAZIE…Se pare cã vasluienii au început sã aibã deprinderi noi, când vine vorba de a merge în diferite destinatii. Mânati mai mult de bugete, decât de partea ecologicã, ideea ca mai multi oameni sã foloseascã aceeasi masinã pentru a ajunge în acelasi punct devine popularã si la noi. Acest sistem, denumit “carpool”, este împrumutat din America, unde este foarte popular, pentru cã reduce traficul, costurile de transport si noxele ce ajung în mediul înconjurãtor. Din câte am discutat cu cei care fac “carpool” în Vaslui, nu se considerã “pirati”, asa cum unii au fost numiti de firmele de transport persoane. Ei spun cã ceea ce fac este adesea între prieteni si nu pentru profit.

Cu totii am auzit de emisiunea americanã “Carpool Karaoke”, în care mai multe vedete se adunã într-o masinã si merg spre aceeasi destinatie, cântând. Iatã cã acest fenomen a prins si la Vaslui. Bineînteles, mai putin partea cu cântatul. Mai pe întelesul tuturor, “carpool” este actiunea în care mai multe persoane, cunostinte sau nu, folosesc acelasi autoturism pentru a ajunge la o destinatie comunã, împãrtind costul drumului. Cât despre destinatie, majoritatea sunt în zona Moldovei sau Bucuresti, dar mai sunt persoane care merg si în strãinãtate.

Cum se gãsesc între ei?

Spre deosebire de statul pe marginea strãzii în frig sau în soare, acest sistem le permite vasluienilor sã îsi programeze drumuri, cãutând printre anunturile celor care pleacã din oras. Internetul este plin de anunturi de acest gen, anunturile fiind postate pe mai multe site-uri. În acestea sunt prezentate: destinatia, locul de plecare, ora, numãrul de locuri disponibile si, bineînteles, costul. Ultimul fiind mai mic sau mai mare, în functie de masinã. “Fac chestia asta de vreo douã luni. Am început cu prietenii mei când plecam sã ne ducem lucrurile în Iasi la cãmine. Si dupã am aflat de chestia asta cu “carpool”. Am decis sã postez si eu un anunt si, dupã jumãtate de orã, am primit trei telefoane. E foarte avantajoasã situatia. Asa pot merge acasã si înapoi la Iasi cu masina mea, si nu stau în microbuze înghesuit sau în trenuri de pe vremea bunicilor mei”, ne-a povestit Bogdan, 20 de ani.

Nu sunt vãzuti cu ochi buni de firmele ce transportã persoane

Ca si în cazul conflictului dintre compania “Uber” si taximetristii din Bucuresti, asa si vasluienii care practicã acest sistem nu sunt vãzuti bine de transportorii privati. Acestia sunt numiti pirati si de multe ori sunt opriti de politie. “Atâta timp cât nu este o lege sã interzicã mai multe persoane sã foloseascã aceeasi masinã, noi avem dreptul sã facem ce vrem. Noi suntem oameni care oricum mergem la acea destinatie si alegem sã împãrtim costurile cu prietenii nostri sau cu oameni ce nu vor sã meargã cu trenul sau microbuzul, fie cã trebuie sã ajungã urgent, fie cã nu au destui bani. Noi nu facem asta pentru profit. Dacã voiam profit, îmi fãceam firmã. Eu lucrez în Brasov. O datã la douã sãptãmâni vin acasã, sã fiu cu familia. Îmi e urât singur în masinã atâtea ore, asa cã prefer sã iau pe cineva cu mine. Nu sunt “pirat” si nici hot de cãlãtori, asa cum ne mai numesc unii”, ne-a povestit Mihai, 44 de ani. (Andrei Manolachi)