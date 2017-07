Fericirea unui norocos 6 la Bacalaureat!

ORA DE SINCERITATE “Când am vãzut rezultatele, m-am bucurat foarte mult, apoi am mai verificat de 3 ori, sã vãd dacã este adevãrat”, povesteste, cu umor, ceea ce a trãit în fata listei cu rezultate, unul dintre bacalaureatii vasluieni din 2017, pentru care norocul se pare cã a jucat un rol mai important decât cunostintele. Stefan Octavian Popa este unul dintre cei trei absolventi care au luat Bac-ul la Liceul “Ioan Corivan” din Husi, fiecare cu mai putin de 6,50. Ceilalti nouã colegi au picat. Stefan este sincer si recunoaste cã, dacã s-ar întoarce timpul înapoi, s-ar distra mai putin si ar pune mâna pe carte mult mai serios, ca sã nu mai treacã prin emotiile îngrozitoare, trãite în noaptea de dinaintea aflãrii rezultatelor. Îsi laudã profesorii si spune cã, dacã elevii au note slabe sau picã Bac-ul, nu ei sunt vinovati. “Vã spun sincer, profesorii nostri sunt foarte buni, dar lucreazã cu ce material au si nu pot bãga cu forta cunostintele în capul elevilor”, spune proaspãtul absolvent, Stefan Octavian Popa.

Liceul Tehnologic “Ioan Corivan” din Husi a avut 12 candidati la examenul de Bacalaureat, din sesiunea de varã a acestui an. Doar trei dintre ei au luat examenul, ceilalti picând pe capete, mai ales la Limba Românã. Bacalaureatii care au sustinut promovabilitatea scolii nu au reusit decât o medie 6,45 si douã de 6,25. Suficient, spun acestia, pentru a trece un examen dificil, însotit de emotii uriase. Stefan Octavian Popa este unul dintre cei trei norocosi. Niciodatã, spune el, nu a avut emotii mai mari decât în noaptea de dinaintea aflãrii rezultatelor. “Nu am dormit deloc. Mi-a fost fricã. M-am temut sã nu pic. Mi-a fost fricã la Limba Românã cel mai mult. La Matematicã si Geografie stiam cã am fãcut, dar la Românã…”, povesteste Stefan. Iar temerea era justificatã, dacã lucrarea sa a fost notatã cu 5,00. Norocul însã nu l-a pãrãsit la greu si, cu 5,00 la Românã, 6,45 la Matematicã si 7,30 la Geografie, Stefan a reusit sã treacã Bac-ul. Nici lui nu îi venea sã creadã ceea ce scrie pe listele cu rezultate, de aceea a verificat de trei ori. Acum stie cã nu a fãcut bine, sã lase totul la mâna sortii si spune cã a învãtat o lectie importantã. “Cu sigurantã, dacã s-ar întoarce timpul, as învãta mai mult si nu m-as mai distra asa mult cu colegii. Dar, din pãcate, timpul nu se mai întoarce. As vrea însã sã le spun elevilor de acum si viitorilor elevi, sã nu facã asa cum am fãcut eu, ci sã învete serios. E frumos sã pretuiascã fiecare moment din viata de elev, dar sã asculte si de domnii profesori, care mereu spun sã gãsim un echilibru între carte si distractie. Norocul nu e întotdeauna o solutie”, spune Stefan.

“Profesorii nu pot bãga cu forta cunostintele în capul elevilor”

Ar vrea pe viitor sã dea la o facultate în domeniul Turismului sau Comert, pentru cã acesta a fost si profilul pe care l-a urmat la “Ioan Corivan”. Îsi laudã profesorii si le multumeste pentru tot ce au fãcut pentru el si colegii lui, în anii de liceu. “Credeti-mã, sunt la Liceul “Ioan Corivan” niste profesori extraordinari. Am avut douã doamne diriginte, pe doamnele Carmen Any Avram si Erascu Iuliana, care au fost foarte apropiate de noi, receptive la problemele noastre. Îi îndrum pe toti cei care vor, sã vinã la acest liceu cu încredere, pentru cã aici au specializãri diferite, iar la final primesc certificate europene. Eu am terminat cu peste 8,50 liceul. Am fost printre cei care au învãtat, dar nu suficient, recunosc. La Limba Românã mi-a fost foarte fricã, pentru cã, recunosc, nu am citit cât a trebuit. Geografia însã mi-a plãcut si ca obiect, dar mi-a plãcut si cum preda doamna profesoarã Iordache Daniela. Vã spun sincer, profesorii sunt foarte buni, dar lucreazã cu ce material au si nu pot bãga cu forta cunostintele în capul elevilor. Eu le multumesc foarte mult pentru acesti ani, le doresc mult succes în continuare si sper sã ne revedem cu totii peste ani”, a spus Stefan Octavian Popa.