Fermierii vasluieni vor primi apã de la ANIF în mod gratuit

În baza Legii nr. 133 / 2017 pentru modificarea si completarea Legii îmbunãtãtirilor funciare nr. 138/2004 si a dispozitiilor Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltãrii rurale nr. 193, din 12 iunie 2017, pentru aprobarea procedurii de decontare a cheltuielilor suportate de cãtre Agentia Nationalã de Îmbunãtãtiri Funciare pentru asigurarea unui nivel optim al apei pentru irigatii la statiile de punere sub presiune si la alte puncte de livrare, Organizatiile Utilizatorilor de Apã pentru Irigatii au obligatia de a utiliza apa furnizatã gratuit conform contractelor încheiate si a comenzilor de livrare a apei pentru irigatii. Avându-se în vedere stimularea cresterii suprafetelor agricole irigate la nivelul judetului Vaslui, Agentia Nationalã de Îmbunãtãtiri Funciare – Filiala Teritorialã de Îmbunãtãtiri Funciare Moldova Sud – Unitatea de Administrare Vaslui vine în sprijinul producãtorilor agricoli, care detin terenuri în administrare, atât prin încheierea de contracte multianuale sau sezoniere pentru asigurarea unui nivel optim al apei la statiile de punere sub presiune si la alte puncte de livrare, cât si prin umplerea cu apã, în mod gratuit, a retelei de canale de irigatii din amenajãrile Vaslui. Legea s-a modificat pentru a veni în ajutorul fermierilor. Cele mai importante modificãri au fost aduse articolului 66: „(2) Cheltuielile aferente asigurãrii unui nivel optim al apei pentru irigatii la statiile de punere sub presiune si alte puncte de livrare unde s-au încheiat contracte multianuale/sezoniere, respectiv costul apei si costul energiei electrice pentru pomparea apei de irigatii, se suportã din bugetul Agentiei Nationale de Îmbunãtãtiri Funciare, în limita sumelor alocate din bugetul Ministerului Agriculturii si Dezvoltãrii Rurale cu aceastã destinatie. (3) Organizatiile utilizatorilor de apã pentru irigatii si/sau federatiile de organizatii ale utilizatorilor de apã pentru irigatii au obligatia de a utiliza apa pentru irigatii furnizatã de cãtre Agentie, conform contractelor încheiate si a comenzilor de livrare a apei pentru irigatii”. „Prin aceastã lege s-a creat cadrul juridic pentru acordarea apei gratuit fermierilor, facilitate acordatã de statul român prin ANIF”, a declarat directorul general al Agentiei Nationale de Îmbunãtãtiri Funciare, Florin-Ionut Barbu.