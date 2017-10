Fetei biciuite i-a fost controlatã virginitatea cu degetul

Tatãl-monstru a mers pânã la capãt

INCREDIBIL….Caz socant în comuna Zorleni, unde Andreea P., de 15 ani, elevã la liceul din comunã, si-a denuntat la politie tatãl cã a bãtut-o cu biciul si a abuzat-o sexual. Fata si-a reclamat pãrintele la politia din Zorleni vineri, 13 octombrie, nemaiputând suporta agresiunile la care este supusã, precizând politistilor cã a fost bãtutã de tatã cu biciul pentru cã nu a fãcut o muncã ce i-a fost încredintatã în gospodãrie. Politistii l-au retinut pe agresor, pe care l-au prezentat procurorului de caz pentru audieri. Fata de 15 ani a precizat politistilor cã tatãl ar fi abuzat-o sexual, cu degetul, în urmã cu un an, mama stiind de aceastã oroare. Minora a fost supusã unui control medico-legal, fiind stabilitã deflorarea. Medicii au confirmat varianta fetei, precizând cã este posibil ca deflorarea sã fi fost fãcutã cu degetul. În urma audierilor fãcute de procurorul de caz, s-a decis cercetarea tatãlui agresor în libertate fiind suspect de viol si violentã în familie, iar acesta s-a reîntors acasã, alãturi de copila care l-a reclamat. Ieri, la fata locului, în urma sesizãrii agresiunii psihice, sexuale si fizice reclamatã de fata de 15 ani, Directia Generalã de Asistentã Socialã si Protectie a Copilului (DGASPC) Vaslui a trimis o echipã de evaluatori, ce a fãcut o anchetã socialã de specialitate. A reiesit cã tatãl este un om violent, având antecedente penale, cãci în anul 2000 a comis o crimã în fata copiilor. Indicatiile specialistilor de la DASPC Bârlad sunt de a scoate agresorul din familie, ajutând pe mama celor 12 copii sã obtinã un Ordin de Protectie prin Ordonantã Presedintialã la Judecãtoria Bârlad, iar tatãl violent sã fie evacuat.

Ancheta sociala a specialistilor de la DGASPC Vaslui s-a încheiat, concluziile fiind clare: în familia respectivã, copiii si mama erau terorizati de un tatã si sot agresiv, care îsi bãtea copiii frecvent, ca si pe sotia sa, care, fiind de religie penticostalã a tinut secretã purtarea abuzivã a sotului. Asistentul comunitar al Primãriei Zorleni, Ionut Munteanu, a precizat cã familia respectivã, formatã din mama, tata si 12 copii, este una foarte respectabilã în comunitatea din Zorleni, iar comunitatea este socatã de ceea ce a iesit la ivealã acum, când fata de 15 ani, Andreea P., si-a luat inima în dinti si l-a reclamat pe tatã la politie. „Sunt de religie penticostalã, cel putin mama este, iar tatãl cocheteazã cu aceastã religie. El este foarte muncitor, are 12 copii, doi bãieti fiind plecati la muncã în strãinãtate. Acasã are zece copii si are de toate – animale, tractor, a construit trei case în curtea lor. Nu au pus probleme în comunitate, pânã acum. Fata nici ea nu pune probleme, în general copiii acestei familii sunt foarte cuminti. Nu stiu ce s-a întâmplat, anchetatorii vor stabili cu exactitate”, a spus Ionut Munteanu, asistentul comunitar. Cert este cã vecinii acestei familii au declarat comisiei DGASPC Vaslui cã nu stiu sã fi vãzut vreodatã cã tatãl si-ar bate copii.

Rudele si copiii nu sunt de aceeasi pãrere

Fata care l-a acuzat pe pãrintele sãu de aceste infractiuni (viol si bãtaie cu biciul, aceastã ultimã faptã fiind frecventã, spune ea, în familie), este elevã la Colegiul Tehnic „Marcel Guguianu” din Zorleni si învatã foarte bine. Din declaratiile date la politie a reiesit cã s-a ales cu câteva biciuri pe spinare, vineri, pentru cã avea de fãcut o treabã acasã si nu s-a achitat de ea. Pentru cã s-a sãturat de atâtea abuzuri fizice (bãtãi serioase) comise de tatã asupra ei si a celorlalti frati, care au vârste cuprinse între 1 an si 17 ani, fata a plecat vineri, 13 octombrie, de la scoalã direct la Politia Zorleni, însotitã de o sorã mai mare, unde au reclamat cã cea de 15 ani a fost bãtutã cu biciul. Politistii l-au retinut sâmbãtã, 14 octombrie, l-au dus la audieri, la Politia Bârlad, unde tot sâmbãtã, în jurul orelor 16.00, procurorul de caz a decis sã-l lase în libertate, urmând a fi fãcute cercetãri minutioase pentru a se stabili dacã tatãl, de 46 de ani, se face vinovat de acuzatiile aduse de fata sa: viol si violentã în familie. „În cauzã este deschis un dosar penal în care se fac cercetãri sub aspectul sãvârsirii infractiunii de viol si violentã în familie”, a precizat Silvia Manta, purtãtorul de cuvânt al IPJ Vaslui.

Cine este agresorul? Un criminal!

Individul cu 12 copii, care pozeazã într-un om gospodar si religios, este de fapt un fost recidivist, care în anul 2000 si-a ucis socrul, în urma unei altercatii. Fapta s-a petrecut chiar în fata copiilor, care si-au vãzut tatãl ucigându-le bunicul. Rudele femeii cãsãtorite cu acest individ, Liviu S., de 46 de ani, spun cã omul îsi bate frecvent copiii si pe sotie, însã aceasta tace, încercând sã-si mentinã echilibrul familial, având în vedere cã sunt zece copii la mijloc. „Doi bãieti mai mari sunt pelcati în strãinãtate, de unde trimit bani acasã, iar ea si cu acest criminal mai au zece prunci pe lângã ei. El îi bate frecvent, dar ea rabdã cã sunt penticostali si nu vrea sã se facã de râs.”, a spus plângând o rudã a Gabrielei S., mama fetei agresate de tatã. Liviu S. a stat în puscãrie doar trei ani pentru omorul fãcut, fiind eliberat conditionat, având acasã cinci copii de crescut. De la iesirea din puscãrie acesta a mai fãcut sapte copii cu biata femeie care i-a stat alãturi fãrã sã bãnuiascã de ce este acesta în stare. Fata de 15 ani, Andreea P., a povestit anchetatorilor cã anul trecut, tatãl ei a deflorat-o cu degetul, încerând sã verifice dacã mai este sau nu fatã mare. Anchetatorii vor stabili dacã acuzatiile sunt sau nu fondate si vor stabili pânã la urmã si pedeapsa pentru acest monstru de tatã.

Agresorul va fi îndepãrtat din familie

Ancheta fãcutã de reprezentantii DGASPC Vaslui la fata locului a scos în evidentã cã existã un risc crescut pentru siguranta copiilor si a mamei, dacã agresorul rãmâne alãturi de ei. „Existã violentã în familie, mama si copiii fiind victimele violentei domestice. Situatia este pãstratã în mare secret si cu sfintenie de mamã, care acceptã violenta indiferent de repercursiunile avute asupra copiilor. Evaluarea fãcutã are o singurã concluzie: existã o modalitate de a opri aceste violente la care sunt supusi de tatãl agresor, si anume vom sprijini mama, care si-a dat acordul, sã cearã la Judecãtoria Bârlad emiterea unui Ordin de Protectie si de evacuare a agresorului, care va pleca în altã parte, iar mama si cei zece copii vor rãmâne în casa familiei. De asemeni, mama si copiii vor fi inclusi într-un program de consiliere si asistentã psiho-socialã”, a precizat Ionut Brãtianu, psiholog în cadrul DGASPC Bârlad.