Fetele cu piercing în limbã de la Husi, reactii virulente! (VIDEO)

REACTII…. Piecing-ul bãgat în limbã în vãzul lumii, într-un parc din municipiul Husi, a stârnit reactii vehemente din partea husenilor, pãrinti mai cu seamã. Unul dintre profesorii fetei care bagã brutal un ac în limba colegei, înjurând de mama focului, si-a recunoscut eleva si a reactionat si el în mediul virtual. “Mi-a fost elevã si tot ceea ce vedeti cã face, sã stiti cã nu este rodul celor doi ani în care eu i-am predat o materie frumoasã, ci este rodul celor 7 ani, în care niste pãrinti au “educat-o”. Cineva striga aici cã profesorii sunt vinovati. Gresit! Bunul-simt se învatã acasã. La fel si minimele norme de igienã”, a scris, cu obidã, profesorul.

Cazul adolescentelor care s-au gândit sã îsi punã piercing în limbã în vãzul lumii, ziua în amiaza mare, pe o bancã într-un parc din oras, le-a dat frisoane husenilor. Filmuletul, mai mult decât elocvent, i-a speriat pe cei care au copii, care ar putea fi tentati sã facã astfel de gesturi, pe cât de periculoase pentru sãnãtate, pe atât de controversate. Unii diriginti au mers în clase si le-au atras atentia copiilor. “Nouã ne-a spus doamna de francezã despre acest caz si ne-a explicat ce se întâmplã. Ne-a învãtat sã nu facem asa ceva, iar dacã vrem tatuaje, cercei sau piercing-uri, sã vorbim cu pãrintii mai întâi, apoi sã mergem la saloane. Aici depinde de mintea fiecãruia. Pe fetele acelea nu prea le-a dus capul”, a spus Larisa. Reactii au fost si din partea pãrintilor, marea majoritate comentând în mediul online. “Am 41 de ani, sunt din Husi si muncesc în Italia. Am acasã doi copii, bãiat si fatã, amândoi la liceu. De când am vãzut filmuletul nu mai am liniste, cã mã gândesc la copiii mei, sã nu nimereascã în anturaj cu asemenea persoane. Rog Politia, Jandarmeria si profesorii sã fie mai atenti. Unele persoane stricã alti copii. Trebuie sã muncesc aici ca bandanã, ca sã aibã copiii un trai mai bun, cã dacã as fi acasã, as avea eu grijã de educatia lor. Asa s-a ajuns în România, sã stãm în strãini, sã lãsãm copiii care uitati cu cine au de-a face”, a spus Daniela Balan, o huseancã, mamã a doi elevi de liceu.

Fetele au avut si apãrãtori: “Nu mai e comunismul mare! Dacã nu stii ce e aceea un piercing, cã unii stau doar la coada vacii, sorry”

Profesorii nu au rãmas indiferenti, unii reactionând în mediul online. “Mi-a fost elevã domnisoara care pune piercingul si tot ceea ce vedeti cã face, sã stiti cã nu este rodul celor doi ani în care eu i-am predat la clasã o materie frumoasã, ci este rodul celor 7 ani, în care niste pãrinti au “educat-o”. Cineva striga aici, pe Facebook, faptul cã profesorii ei sunt vinovati. Gresit! Bunul-simt se învatã acasã. La fel si minimele norme de igienã. Eu, ca fost profesor al ei, nu puteam sã o învãt decât cunostinte despre mediul înconjurãtor, despre continutul unui manual. Nu scria în programa materiei mele cã trebuie sã o învãt sã nu înjure ca la usa cortului, sã nu umble cu ace, pe care sã le bage în colegele mai naive. Nu stiam cã urmeazã sã dau socotealã public pentru cã aceastã fatã nu stie, la cei 16 ani ai ei, cã înainte de orice te speli pe mâini. Mai ales dacã ai de gând sã o faci pe-a doctorita. Dacã stiam cã trebuie sã o învãt asta, o învãtam. Vãd cã multi criticã profesorii, dar pãrintii?! Ei unde sunt? Cã nu e de la orfelinat, stiu sigur. Bunul-simt se învatã acasã. Mila se învatã acasã, decenta si responsabilitatea, tot acasã se deprind. Am comentat, pentru cã m-am sãturat sã tot vãd cum sunt acuzati doar profesorii, pentru cã pun elevele piercing-uri în parc”, a scris, cu supãrare, profesorul husean. La comentariul sãu a reactionat vehement o apãrãtoare a fetelor în cauzã. “Dl. Profesor mai tãceti din gurã, cã fetele nu erau în scoalã, erau în viata lor, în timpul lor liber. E libertate, da? NU e treaba nimãnui. Nu mai e comunismul mare, ca pe vremea ta! Dacã nu stii ce e aceea un piercing, cã unii stau doar la coada vacii, sorry. Nu am ce îti face. E ceva normal, cã asa e tineretul azi. Vin toti frustratii si comenteazã. Mãi, ce vã pasã de viata lor. Vedeti-vã de viata voastrã comunistã!! Nu era niciun pericol de infectii, cã fetele sunt curate, nu sunt nespãlate. Dar dacã voi habar nu aveti de viata asta si nu stiti ce e ãla un piercing, sorry, sunteti foarte înapoiati mintal. Bravo, Teo”, a reactionat Elena, sustinãtoare fermã a fetelor din imagini.