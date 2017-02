Fetita suspectã de meningitã a fost gãsitã si dusã la spital, pentru tratament!

FINAL FERICIT…Rãpitã din spital de propria mamã, în urmã cu o sãptãmânã, fetita în vârstã de doar trei luni, suspectã de meningitã, a ajuns din nou pe mâna medicilor, dupã o muncã de cãutare a reprezentantilor Protectiei Copilului în colaborare cu asistentul medical din Rediu. Acesta din urmã a fost cel care a dus lupte de lãmurire cu mama iresponsabilã pentru ca fetita sã se întoarcã în spital. Internatã pentru a doua oarã în spital, fetita a fost supusã unor serii de analize, care au infirmat diagnosticul de meningitã, pus în urmã cu o sãptãmânã.

Sãptãmâna trecutã, medicii de pe sectia de Pediatrie a Spitalului Judetean de Urgentã Vaslui se confruntau cu un caz mai special, cel al unei mame minore din Rediu, care si-a rãpit, practic, copilul din salon, nemultumitã fiind, chipurile, de tratamentul cadrelor medicale. Grav, în momentul acela, a fost nu atât faptul cã mama iresponsabilã a ales sã plece cu fetita din spital fãrã sã anunte medicii, cât mai ales faptul cã cea micutã era suspectã de meningitã, o boalã foarte gravã, care netratatã, poate aduce moartea în doar câteva zile. Imediat dupã disparitia mamei si copilului din salon, conducerea unitãtii sanitare a anuntat Politia, Protectia Copilului si Directa de Sãnãtate Publicã.

Asistentul medical din Rediu a convins-o pe mamã sã se întoarcã la spital

Alertate de spital, autoritãtile statului s-au pus în miscare si au pornit în cãutarea copilului. Asa cum era de asteptat, primul loc pe care l-au vizitat a fost domiciliul pãrintilor bebelusului, o casã din Rediu, loc unde de altfel au si gãsit copilul. Cel care a convins-o pe tânãra mãmicã sã-si interneze din nou fetita în spital a fost asistentul medical din Rediu, ajutat de reprezentantii Directiei Generale de Asistentã Socialã si Protectia Copilului (DGASPC) Vaslui. “Pe data de 9 februarie, la recomandarea asistentului medical, copilul a fost internat din nou în spital. Din fericire nu s-a confirmat cã ar avea meningitã. Dupã mai multe analize, medicii i-au pus diagnosticul otitã. Dupã douã zile de spitalizare, mama si copilul s-au întors înapoi acasã. Mama fetitei trãieste împreunã cu concubinul în casa pãrintilor. Deocamdatã s-a decis ca fetita sã nu fie scoasã din familie, conditiile de acasã nu impun acest lucru. Cazul este monitorizat în continuare de Primãria Vaslui”, au declarat reprezentantii DGASPC Vaslui.

A fugit din spital cu branula si punguta de urinã dupã ea

Inconstienta mamei minore din Rediu i-a socat pe medicii de la Spitalul Judetean de Urgentã Vaslui, care si-au dat toatã silinta ca cea micutã sã beneficieze de cel mai bun tratament. “Asearã (n.r. luni, în urmã cu o sãptãmânã), la ora 21:45, ambulanta a adus la spital o mamã minorã, Bianca N., de 16 ani, din Rediu, cu un sugar de trei luni, care avea o stare foarte gravã, febrã, agitatie, vãrsãturi, stare de hipertonie, semne care te duceau cu gândul la o meningitã. A fost chemat si ORL-istul care nu a gãsit nimic clinic în sfera ORL, apoi s-a solicitat consultul medicului de la Boli Infectioase. Nu am trimis copilul acolo, pentru cã era într-o stare pe care noi am considerat-o gravã. Am chemat medicul infectionist, care a venit de la Spitalul 2 si a consultat copilul la noi pe sectie. Copilul a fost internat sus, la etajul sase, acolo unde avem trei rezerve de izolare, pentru a nu intra în contact cu alti copii. Mama a fost nemultumitã cã nu a fost dusã într-un salon cu mai multi copii. Medicii au trecut peste nemultumirile ei, apoi au instituit tratament copilului, antitermice, hidratare, antibiotic, absolut tot ce impune protocolul. Starea de sãnãtate a copilului s-a ameliorat, febra a dispãrut, iar consultul de boli infectioase ridicã suspiciunea unei meningite. Asistenta a stat în permanentã cu mama si copilul. La 5:00 dimineata i-a fãcut tratament fetitei. La 5:15, când a urcat din nou la ei, nu i-a mai gãsit pe cei doi acolo. Mama a fugit din spital cu branula pusã la mâna copilului, cu sistemul de perfuzare, cu flaconul perfuzabil, cu punguta de uroculturã, cu tot ce era pe copil”, declarau, în urmã cu o sãptãmânã, cei din conducerea spitalului. Din fericire, cazul fetitei din Rediu s-a încheiat cu bine, si pentru cã a fost gãsitã repede, si pentru cã analizele au infirmat cã ar avea meningitã. Ce e grav însã este cã inconstienta ca cea a mamei minore se întâlneste tot mai des în rândul pãrintilor din Vaslui, care preferã sã-mi îngrijeascã copiii cu sfaturi luate de pe internet în loc sã aibã încredere în specialistii din domeniul sanitar.