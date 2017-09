Firma care falsifica buletine pentru teroristii ISIS, profit de 600 milioane lei vechi în 2016

DUBIOS… Aspigraf SRL Vaslui, firma-paravan sub care se falsificau documente de identitate pentru teroristii ISIS, dar si pentru diversi cetãteni moldoveni, al cãrei administrator este Cristi Astefãnoaei, poreclit “Motorinã”, fãcea afaceri dubioase, chiar sub nasul sefilor Centrului de Afaceri, acolo unde îsi avea sediul. Înfiintatã în aprilie 2014, firma ar fi trebuit sã se ocupe cu lucrãrile de constructii, însã se pare cã patronul avea alte îndeletniciri. Conform datelor de la Registrul Comertului, Aspigraf SRL avea ca obiect principal de activitate “Lucrãri de constructii a clãdirilor rezidentiale si nerezidentiale”, cu urmãtoarele activitãti: constructia tuturor tipurilor de clãdiri rezidentiale: case pentru o singurã familie; clãdiri pentru mai multe familii, inclusiv clãdiri înalte (bloc turn); constructia tuturor tipurilor de clãdiri nerezidentiale: fabrici, ateliere, uzine, spitale, scoli, clãdiri de birouri, hoteluri, magazine, centre comerciale, restaurante, cladiri pentru aeroporturi, sãli de sport si similare, garaje, inclusiv garaje subterane, depozite, edificii religioase. Dar, în loc sã se ocupe cu constructiile, Astefãnoaei îsi dubla sau tripla veniturile prin falsificarea documentelor de identitate, care îi aduceau, conform unor surse, în jur de 1.000 de euro pe zi. Interesant este cã Astefãnoaei era condamnat, încã din 2016, la patru luni de închisoare cu suspendare, cu termen de încercare de 2 ani si 4 luni, ceea ce înseamnã cã acum la pedeapsa pe care o va primi se vor adãuga si lunile din condamnarea anterioarã.

În primul an de activitate, Aspigraf realizeazã o cifrã de afaceri de 47.787 lei, cu un profit net de 34.827 lei, cu un singur angajat. Adicã, Astefãnoaei, de unul singur, construia la greu case si tot felul de obiective, care i-au adus în primul an de functionare aproape jumãtate de miliard de lei vechi. În 2014, cifra de afaceri scade la 31.941 lei, cu un profit net de peste 14.000 de lei. Urmeazã anul 2015, în care firma se mutã la Centrul de Afaceri, chiar sub nasul lui Buzatu si a sefilor de la Centrul de Afaceri si ai Serviciului de Evidenta Persoanelor. Din acel moment, atentie!, cifra de afaceri explodeazã si ajunge la peste 90.000 lei. De unde si cum realizeazã Astefãnoaei acest buget, nu stim, cert este cã în 2016 afacerile Aspigraf ating nivelul de 107.000 lei, cu un profit net de peste 600 milioane lei vechi, totul cu un singur angajat. Ce producea Astefãnoaei, de a ajuns în doi ani de la 30.000 la 107.000 lei?, aceasta este întrebarea. Dar, bomba vine dinspre instantele de judecatã, de unde aflãm cã vasluianul care falsifica documente oficiale pentru moldoveni si luptãtorii ISIS era deja condamnat pentru fapte grave. “În baza art.396 Cod pr.pen., condamnã pe inculpatul ASTEFÃNOAEI CRISTIAN, la pedeapsa de 4 luni închisoare, pentru sãvârsirea infractiunii de reproducerea neautorizatã pe sisteme de calcul a programelor pentru calculator în oricare dintre urmãtoarele modalitãti: instalare, stocare, rulare sau executare, afisare ori transmitere în retea internã, prevãzutã si sanctionatã de art. 139 indice 9 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, faptã în formã continuatã comisã la data de 16.01.2014. Dispune suspendarea conditionatã a executãrii pedepsei aplicate pe perioada unui termen de încercare de 2 (doi) ani si 4 (patru) luni stabilit potrivit dispozitiilor art. 82 Cod penal din 1968, care începe sã curgã de la data rãmânerii definitive a hotãrârii de condamnare”, este o sentintã care apare pe site-ul Judecãtoriei. Adicã, în loc sã se cuminteascã, “Motorinã” se tine si mai tare de prostii, sperând cã nu va fi vãzut de nimeni.

De la Roman la Vaslui, via ISIS

Vasluienii anchetati de DIICOT si arestati în acest moment, printre care si “Motorinã”, constituiau un grup infractional organizat specializat în falsificarea de documente. Anul acesta, prin Mandache, la grupare s-a alãturat si Cristian Bârzu, un bãrbat din Roman, convertit la islamul radical, cel care avea în plan sã arunce în aer trupele speciale ale Ministerului de Interne. Conform presei din judetul vecin, romascanul Bârzu fãcea parte dintr-o grupare specializatã în falsificarea de documente si înscrisuri oficiale, respectiv cãrti de identitate, documente de cãlãtorie, permise de conducere, adeverinte medicale, contracte de muncã, asigurãri auto, plãcute de înmatriculare auto, autorizatii de transport. O parte din acestea erau vândute (2.500 de euro pentru un permis si un pasaport) imigrantilor care voiau sã intre în tarã. De asemenea, el si-a procurat de la un cetãtean sirian acte false, cu care urma sã plece în Occident în cazul în care ar fi fost condamnat definitiv în România. Astfel, „pionii” afacerilor cu acte contrafãcute erau Pintilie, Astefãnoaei (poreclit „Motorinã”) si Mandache (zis „Schel”). Astefãnoaiei si Pintilie au mai avut probleme cu oamenii legii, în 2013, când au fost cercetati tot pentru falsificarea unor acte de identitate, dar nu s-au linistit.