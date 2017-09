Firma Vertrantis nu va circula trei zile, începând de luni, între orele 5.30 și 8.00!

O știre de ultimă oră va da peste cap bârlădenii, care luni dimineață vor merge la serviciu sau la Gară cu autobuzele firmei de transport local Vertrantis! Vineri dimineață, Vasile Tonița, adminsitratorul firmei, supărat că Primăria Bârlad nu este de acord să majoreze prețul biletului de călătorie de la un leu la 1,5 lei, a notificat pe primarul Dumitru Boroș, printr-o adresă, anunțând că timp de trei zile, de luni 25 septembrie până miercuri, 27 septembrie, nu vor circula mijloacele de transport ale Vertrantis, între orele 5.30 și 8.00.

Cezara Mironica (Barlad)

„Este o formă de protest a noastră, pentru că nu ne acceptă majorarea prețului biletului de călătorie la 1,5 lei. Este prevăzut în contractul de concesionare că nu avem cum să majorăm prețul timp de un an, dar a trecut un an și jumătate de la concesionare și suntem într-o situație grea. Efectiv nu am bani de combustibil! Am solicitat de nenumărate ori la primărie să fie introdus un proiect de hotărâre la cererea noastră, dar nu ne bagă nimeni în seamă. Atâta timp cât suntem la mâna contabilei șefe, Mariana Niță, care este verișoară primară cu Vasile Pușcașu, de la Unistil, iar Sergiu Hoțoi, omul de la Unistil este tot timpul în biroul ei, la Primărie, ne vor pune în continuare piedici, asta e clar. Am depus notificarea de vineri dimineață. Am anunțat că vom protesta în acest fel, nemaieșind pe traseu de luni până miercuri inclusiv, între orele 5.30 – 8.00. Până acum nu am primit nici un semn de la domnul primar. Am trimis notificarea și la Poliția Locală. Eu tot mai cred că vom fi chemați la Primărie la discuții, dar până acum nimic nu s-a întâmplat”, ne-a spus Vasile Tonița.

Din păcate, oricât am sunat la primarul Dumitru Boroș, pentru a afla care este soluția în acest caz și cum se vor deplasa bârlădenii la serviciu luni dimineață, dar acesta n-a răspuns la telefon! Vă vom ține la curent cu acest subiect fierbinte. Vom reveni.