Fochistul Liceului Murgeni, în comã -din indolenta primarului !

PRIMAR DE COMÃ… Caz foarte grav în orasul Murgeni! Un bãrbat de 41 de ani, Jan Moraru, fochistul Liceului Tehnologic din orasul Murgeni, tatã a doi copii, a cãzut în cap de pe o punte care asigurã cale de acces peste un pârâu din oras. Omul a ajuns în comã la spitalul bârlãdean, fiind trimis imediat la Spitalul de Neurochirurgie Iasi, unde în prezent se zbate între viatã si moarte, având creierul invadat cu sânge. Familia îl acuzã pe edilul orasului de indolentã, puntea respectivã fiind construitã din fier forjat, neavând balustradã decât pe o parte. Omul a alunecat pe barele de fier si a cãzut în cap, în pârâul înghetat. Medicii ieseni sunt îngrijorati de starea bãrbatului de 41 de ani, precizând cã sansele de supravietuire sunt extrem de mici. Primarul Ioan Buta nu se simte vinovat cu nimic, el precizând cã puntea este doar o cale de acces, iar fochistul, care venea de la liceu acasã, ar fi fost beat si a cãzut în cap pentru cã mergea pe sapte cãrãri. Sotia lui Jan Moraru este hotãrâtã sã cearã socotealã edilului pentru cã a pus în pericol viata sotului, amenintând cã îl va da în judecatã pentru cã lasã doi copii fãrã tatã!

Pentru o familie tânãrã din orasul Murgeni, seara de 16 februarie s-a transformat într-un cosmar. Jan Moraru, fochist la Liceul Tehnologic din Murgeni, a fost gãsit în jurul orei 21.00 de cãtre postãrita din Murgeni, în stare de inconstientã, cãzut în pârâul Mihoanea. Omul se întorcea acasã si, dorind sã scurteze drumul, a mers pe puntea construitã peste acest pârâu, iar din cauzã cã aceasta este construitã doar din fier forjat, ce era plin cu polei, a alunecat. Nefiind balustradã în partea stângã, Jan Moraru s-a dus în cap în pârâul înghetat si s-a lovit puternic. A rãmas inconstient, fiind gãsit de postãrita care i-a anuntat imediat familia. “Eu am ajuns acolo imediat, cu copiii, a venit ambulanta si l-a dus la spital la Bârlad. Era în comã, îi curgea sânge din urechi si din nas, m-am speriat îngrozitor. Acum suntem la Iasi, la Spitalul de Neurochirurgie. El a fost dus la Spitalul <<Sf. Spiridon>>, cã are si fracturã de umãr, iar eu îl astept aici, la neurochirurgie. Este foarte gravã starea lui, are jumãtate de creier invadatã cu sânge, mã tem de ce-i mai rãu”, ne-a spus Georgiana Moraru, sotia fochistului ghinionist. Femeia îl acuzã pe primarul orasului Murgeni de ceea ce i s-a întâmplat sotului, precizând cã puntea este nesigurã, cã nu are balustradã si este fãcutã din fier forjat, pe care s-a depus polei. “Voi actiona în judecatã Primãria Murgeni pentru cã a pus în pericol viata sotului meu”, a spus Geanina Moraru.

Puntea suspinelor lui Buta: “Nu sunt eu vinovat, ci tiganii care furã balustrada!”

Toatã lumea din orasul Murgeni aratã cu degetul spre Primãria Murgeni, mai precis spre primarul Ioan Buta, care ar fi lãsat puntea respectivã fãrã balustradã, de mai bine de un an, de când a decolmatat pârul Mihoanea. “A venit cu buldoexcavatorul si a scos puntea, a decolmatat si apoi a pus puntea la loc fãrã balustradã! Este foarte periculos sã treci pe acolo, mai ales noaptea, cã nu este nici luminã stradalã, cã n-a pus becuri pe acolo, cã e cartierul care nu-l voteazã pe el! Consiliul Local Murgeni a alocat vreo 7000 de lei pentru aceastã punte, sã fie fãcutã ca lumea. Ia priviti cum aratã! Pãi asta e lucrare de 7000 de lei? Cade omul în cap si moare, cine rãspunde?”, a spus unul dintre localnicii din zona unde s-a produs accidentul lui Jan Moraru. Contactat telefonic, primarul Ioan Buta s-a disculpat, precizând cã nu se considerã vinovat de tragedia care a lovit familia Moraru. “Nici pomenealã! Puntea este doar o cale de acces care scurteazã drumul spre oras de la liceu. Este drum normal, pietruit, luminat, dar oamenii trec pe punte ca sã ajungã mai repede. Am pus balustrade de câteva ori si le-au furat tiganii, cã stiti cum e la noi, la Murgeni. Dar sã stiti cã nici cu cetãteanul accidentat nu-i în regulã. Am informatii cã el ar fi iesit de la liceu si, în drum spre casã, ar fi intrat într-un magazin unde se comercializeazã tuicã si cã ar fi iesit cam pe sapte cãrãri. Nu-i vina mea cã a alunecat si a cãzut. Cât despre bani, da, s-au alocat acum câtiva ani 3500 de lei, nu 7000 de lei, cu care am luat materialele din care am fãcut puntea. Se vede cã este din fier, am plãtit sudarea ei. Dacã ati sti de câte ori au furat tiganii fierul de la puntea asta! Este si dosar de investigare la politia localã din Murgeni”, s-a “spãlat” pe mâini primarul Buta. Clasic!