Fostul consilier Simion Trifan se poate plimba prin toatã tara

DECIZIE…Tribunalul Vaslui a decis ca mãsura controlului judiciar luatã pe numele fostului consilier al primarului din Poienesti, Simion Trifan, acuzat de proxenetism, sã fie una mai usoarã. Si asta dupã ce magistratii Judecãtoriei au decis ca acesta sã nu poatã pãrãsi limitele judetului. Se pare cã decizia vine si în urma unor declaratii date de una dintre victime care ar fi recunoscut cã, de fapt, nu a fost vorba de exploatare sexualã la mijloc si cã toatã povestea a fost nãscocitã de ea. Acum fata este cercetatã pentru mãrturie mincinoasã, în timp ce fostul consilier se poate alege cu o achitare. În acelasi dosar este cercetat si un amic al fostului consilier, Viorel Codrianu, de 48 de ani. Ambii au fost trimisi dupã gratii pentru 30 de zile, dupã ce au fost acuzati cã au pãcãlit douã minore de 15 si 17 ani sã se prostitueze. Cei doi le gãseau fetelor clienti si împãrteau câstigurile.

Trimis în judecatã dupã ce a fost acuzat de proxenetism, fostul consilier al primarului comunei Poienesti, Simion Trifan, se poate bucura acum de libertate. Magistratii Tribunalului Vaslui au admis contestatia formulatã de acesta si i-au permis bãrbatului de 67 de ani sã circule liber pe tot teritoriul României. Asta dupã ce Judecãtoria Vaslui îl lãsase pe acesta sã circule doar în interiorul judetului. Se pare cã Trifan a scãpat de arest preventiv dupã ce una dintre victime a recuoscut cã, de fapt, mãrturisirile fãcute în fata anchetatorilor sunt minciuni. Acum, tânãra este cercetatã pentru mãrturie mincinoasã. Unele surse vorbesc despre faptul cã, dupã arestarea preventivã a lui Trifan, tânãra a plecat în Italia. Dupã o perioadã de timp petrecutã acolo, a decis sã recunoascã faptul cã povestile spuse în fata anchetatorilor sunt, de fapt, inventii. Simion Trifan, de 67 de ani, si prietenului lui mai tânãr, Viorel Codrianu, au fost retinuti chiar de Valentine’s Day si acuzati de proxenetism. În cauzã, cei doi au reusit sã pãcãleascã douã minore, una de 15 ani si cealaltã de 17 ani, sã se prostitueze. Simion Trifan “agãta” pustoaicele dornice de distractie pe Facebook, pozând într-un bãtrânel de treabã, singur si cu o situatie materialã bunã. Asa a reusit sã convingã minorele sã se prostitueze, iar sarcina lui si a prietenului de afaceri era aceea de a gãsi clienti. Banii erau împãrtiti, se pare, între ei, în asa fel încât toatã lumea sã fie multumitã. Despre una dintre fete, gura lumii vorbeste despre faptul cã nu era prea cuminte. Vãzând o oportunitate, Simion Trifan a reusit sã o convingã sã întretinã relatii sexuale contra cost. “A avut cel putin 20 de relatii în ultimul an. Asta ce stiu eu. Poate cã au fost mai multe”, spune o femeie din Poienesti, comuna din care provine prietenul lui Simion, Viorel Codrianu. Toatã afacerea celor doi a fost întreruptã, definitiv, de cãtre politistii vasluieni. Cel de-al doilea proxenet este consilier sãtesc în Consiulul Local Poienesti, adicã un fel de mânã dreaptã a primarului pe care-l informeazã despre problemele din sat. Aceastã functie este onorificã si conferã acestui consilier un soi de putere în sat. Legea permite ca primarul sã ofere aceastã demnitate unui cetãtean dintr-un sat din care nu a fost ales niciun consilier local. Nu are drept de vot în CL, însã are suficientã influentã, mai ales cã este desemnat prin vot de cetãtenii din comunitate.