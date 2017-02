Fostul politist de frontierã arestat pentru trafic cu tigãri vrea în libertate

Trimis în arest preventiv dupã ce a fost acuzat de trafic cu tigãri, fostului politist de frontierã Florin Ginel Popa a început sã nu-i mai placã regimul de detentie. A cerut magistratilor huseni înlocuirea arestului preventiv cu o mãsurã mai usoarã privativã de libertate, dar nu a avut câstig de cauzã. Astfel cã a adresat aceeasi cerere Tribunalului Vaslui, dar instanta a respins-o ca nefondatã. De acelasi tratament a avut parte si complicele fostului politist de frontierã, Cãtãlin Constantin Andronic. Fostul politist de frontierã, Florin Ginel Popa, s-a gândit sã dea un tun, imediat dupã ce si-a dat demisia din Politie, pentru a face rost de bani si sã plece apoi dupã sotia sa, în Anglia. Socotelile sale au fost însã date peste cap de procurorii Parchetului de pe lângã Judecãtoria Husi. Florin Ginel Popa a fost prins în timp ce încãrca în portbagajul masinii proprii 600 de pachete cu tigãri pe care voia sã le trimitã în Anglia pentru a fi valorificate. A fost arestat preventiv, sub acuzatia de contrabandã cu tigãri.

Trimis în arest preventiv pentru 30 de zile dupã ce a fost acuzat de trafic cu tigãri, fostul politist de frontierã Florin Ginel Popa s-a sãturat de regimul de detentie. A cerut Judecãtoriei Husi înlocuirea mãsurii arestului preventiv cu una mai usoarã, dar cererea sa a fost respinsã. Acest lucru nu l-a descurajat si Ginel Popa a contestat decizia instantelor husene la Tribunalul Vaslui. Magistratii au luat act de cererea formulatã, dar au respins-o ca nefondatã. Florin Ginel Popa si-a dat demisia din rândul politistilor de frontierã si a decis sã plece, dupã sotia sa, în Anglia. Nu a vrut sã plece cu mâna goalã, asa cã a hotãrât sã dea si un „tun” înainte. A pus la cale o afacere cu tigãri de contrabandã, dar planurile sale au fost dejucate de procurorii Parchetului de pe lângã Judecãtoria Husi. A fost prins în timp ce voia sã trimitã în Anglia mai multe pachete cu tigãri. Astfel, politistii de frontierã vasluieni, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângã Judecãtoria Husi, au identificat si retinut pe fostul politist de frontierã si pe un complice al acestuia. Ambii desfãsurau activitãti în sfera contrabandei cu produse din tutun pe raza judetului Vaslui si în Anglia. Cei doi au fost retinuti si ulterior arestati preventiv. Iatã ce scriu procurorii în referatul trimis judecãtorilor: „Urmare a activitãtilor specifice politiei judiciare desfãsurate la nivelul Sectorului Politiei de Frontierã Husi, începând cu luna iunie a acestui an s-a realizat documentarea activitãtilor infractionale desfãsurate în sfera contrabandei cu tigãri de cãtre anumite persoane care le colectau, le introduceau ilicit în tarã, ulterior le depozitau si le vindeau în zone rurale de pe raza judetului Vaslui, precum si pe piata neagrã din Anglia. În urma documentãrii infractionale a cauzei, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângã Judecãtoria Husi si cu sprijinul tehnic al lucrãtorilor din cadrul Serviciului Operatiuni Speciale Iasi – Biroul Teritorial Vaslui, politistii de frontierã au stabilit cã fostul politist Florin Ginel Popa, în vârstã de 36 de ani, si Cãtãlin A., în vârstã de 27 de ani, au preluat, detinut si vândut tigãri provenite din contrabandã. În data de 9 decembrie, în jurul orei 05.30, politistii de frontierã au procedat la organizarea si executarea prinderii în flagrant a lui Florin Popa, în fata domiciliului sãu, în momentul în care introducea în portbagajul autoturismului proprietate personalã cantitatea de 600 pachete de tigãri de provenientã Republica Moldova. Tigãrile se aflau în douã genti de voiaj, cu dispozitiv de închidere cifrat si urmau sã fie transportate în Anglia pentru a fi comercializate prin intermediul unor cunostinte. Pentru realizarea actiunii si întregirea probatoriului în dosarul penal înregistrat la Parchetul de pe lângã Judecãtoria Husi, s-a procedat la efectuarea unui numãr de cinci perchezitii domiciliare: în municipiul Husi (2), în municipiul Buzãu (1) si în localitatea Plotonesti (2), la domiciliile persoanelor suspecte. În urma perchezitiilor au fost descoperite, ridicate si indisponibilizate în vederea continuãrii cercetãrilor 1.282 pachete tigãri (25.640 tigarete) de mãrci diferite, de provenientã R. Moldova, în valoare de 12.820 lei , diferite sume de bani si douã autoturisme marca BMW, în valoare totalã de aproximativ 5.000 euro. Totodatã, politistii de frontierã vasluieni au pus în aplicare un numãr de 7 mandate aducere la sediul S.T.P.F.Vaslui pentru continuarea cercetãrilor, emise de cãtre ofiterul de politie judiciarã care instrumenteazã cauza”. Cei doi bãrbati cercetati au fost arestati preventiv. În cauzã se desfãsoarã cercetãri sub aspectul sãvârsirii infractiunii de contrabandã calificatã si în formã continuatã. Cercetãrile continuã în vederea stabilirii întregii arii infractionale, urmând ca la finalizare sã fie luate mãsurile legale în consecintã.