Fostul primar Cristea, împrumutat cu 200.000 euro de sinucigasul Dumitrasc!

FILIERA SPÃGILOR… Victor Cristea, fostul primar al Vasluiului, contestat de vasluieni pentru faptul cã nu a fãcut nimic pentru ei cât timp a condus acest oras, are în spate o serie de afaceri care, culmea!, nu l-au adus nicio clipã în fata instantelor de judecatã. Una dintre acestea este legatã de o datorie extrem de dubioasã, pe care fostul primar si deputat o are cãtre o firmã intratã în faliment, al cãrui patron s-a spânzurat tocmai din cauza neregulilor financiare. Mai precis, Cristea datoreazã firmei Urban Proiect Bârlad, al cãrei patron s-a sinucis în decembrie 2015, suma de 673.000 lei, datorie contractatã în 2005, adicã în jur de 200.000 de euro, la nivelul monedei euro din acea perioadã. Conform declaratiilor sale de avere, datoria ar trebui achitatã în 2030. Dumitrasc este mort de doi ani, iar firma care i-a dat banii nu mai functioneazã. De fapt, ce reprezintã acesti bani?, ne-am pus întrebarea. Conform unor surse neoficiale, Dumitrasc spunea, cu multi ani în urmã, cã sume mari de bani ajungeau la unele firme de constructii din Vaslui, care prinseserã contracte grase cu primãria. Parte din sumele plãtite cãtre firmele de casã ale primãriei erau tranzactionate cãtre Urban Proiect, iar Dumitrasc îl “împrumuta” pe Cristea, tocmai prin firma de la Bârlad, spun sursele noastre. De acolo, probabil, provine si suma de 673.000 de lei, pentru care Dumitrasc a intrat în pãmânt. Ori, ne punem întrebarea: cum de nu s-a sesizat nimeni de aceastã afacere, mai ales cã Victor Cristea a fost atât primar, consilier judetean si deputat, caz în care a depus declaratii de avere cu suma datoratã cãtre Urban Proiect.

Singurul care cunoaste adevãrul, omul de afaceri bârlãdean, a preferat sã se sinucidã. Viorel Dumitrasc, patronul SC Urbanproiect SA, firma de casã a fostului primar Titi Constantinescu, a fost gãsit spânzurat, la începutul lunii decembrie 2015, în sediul firmei. Ancheta deschisã de DNA, în urmã cu doi ani, atunci când procurorii anticoruptie au luat la puricat licitatiile din Primãria Bârlad, precum si pe cele de la CJ Vaslui, ridicând saci cu documente de la firma Urban Proiect, l-au dus pe afacerist în mormânt.

Prima mentiune oficialã despre datoria de 673.000 de lei (6,73 miliarde lei vechi) a apãrut în 2008, atunci când Victor Cristea a fost schimbat din functie cu actualul primar Vasile Pavãl. Trecut la consilieri judeteni, Cristea a fost obligat sã depunã o declaratie de avere, pe 7 iulie 2008, pentru veniturile din anul precedent. Atunci, toatã lumea a realizat cã, la capitolul “datorii”, apãrea suma de 673.000 de lei, cãtre firma Urban Proiect Bârlad, sumã contractatã în 20 mai 2005 si scadentã dupã 25 de ani, adicã în 2030! Ce reprezentau acesti bani? În ce bazã o firmã privatã din Bârlad îl împrumutase pe fostul primar cu o sumã imensã, pentru anul 2005? De ce nu s-a stiut mai din timp de aceastã “datorie”? Multe întrebãri care ne vin în minte, iar rãspunsurile ar fi trebuit sã vinã din partea institutiilor statului. Cât timp a fost primar, Victor Cristea nu a fãcut niciodatã publicã declaratia sa de avere, astfel cã documentul cu pricina ajungea la Prefecturã, conform legii, unde era tinutã sub cheie de personaje cu functii importante în Palatul Administrativ. Când a fost nevoit sã respecte legea, a iesit la ivealã aceastã datorie, care urma sã fie plãtitã atunci când Cristea va avea 80 si ceva de ani, desi nu stim de unde fostul primar va dispune de atâtia bani, adicã peste 13 ani! Este clar cã unele lucruri nu se leagã. Ei bine, în urmã cu putin timp, un ales local din judet – din motive lesne de înteles nu vom dezvãlui identitatea celui care ne-a furnizat aceastã informatie! – ne-a spus cã Dumitrasc ar fi intrat în biroul sãu, odatã, si i s-ar fi destãinuit, spunând: “Nu eram eu prost sã-i dau atâtia bani lui Cristea. El plãtea firmele de constructii care lucrau cu primãria, acestea îmi achitau si mie o parte din bani pentru lucrãrile pe care le prestam la Vaslui, iar unele sume de bani le viram din contul Urban Proiect pe adresa lui Cristea”. Adicã, un fel de filierã a spãgilor, dacã ar fi sã ne luãm dupã declaratiile afaceristului sinucigas.

Ce rol a avut Dumitrasc si ce anume l-a condus spre tristul deznodãmânt? Tocmai afaceri de genul celor încheiate cu Cristea!

Ca sã întelegem mai bine mecanismul spãgilor – asa cum se contureazã el la acest moment – trebuie sã vedem ce rol a jucat Viorel Dumitrasc în aceastã moriscã. La începutul lunii decembrie 2015, patronul SC Urbanproiect SA Bârlad, Viorel Dumitrasc, a fost gãsit spânzurat în incinta firmei sale. Afaceristul cedase psihic în urma scandalurilor în care a fost implicat alãturi de fostul primar al Bârladului, Titi Constantinescu, dar si alti oficiali de la judet. Cãderea psihicã a lui Viorel Dumitrasc a început din 2014, atunci când a fost implicat în cercetãrile fãcute la adresa primarului Bârladului, de cãtre Parchetul de pe lângã Curtea de Apel Iasi, mai ales cã Titi Constantinescu îl acuza cã l-a dat pe mâna Justitiei. Pe 8 septembrie 2015, cu trei luni înainte de sinucidere, Urban Proiect fusese vizatã de DNA într-o anchetã de amploare, procurorii ridicând saci cu documente de la Urban Proiect, referitoare la colaborarea lui Dumitrasc cu firma lui Titi, Constructii Consult, si Negroterm Bârlad. Afaceristul câstiga pe bandã rulantã toate licitatiile cu bani publici si europeni, în perioada de domnie a lui Titi Constantinescu. Atât Constantinescu, cât si cei din conducerea PSD Vaslui, l-au implicat în afaceri dubioase, cu fonduri europene, ce au intrat ulterior în vizorul procurorilor DNA. Era vorba despre proiectele care priveau realizarea modernizãrii strãzilor din cartierele noi ale Bârladului, precum si reabilitarea retelei de apã si canalizare Aquavas, dar si alte afaceri cu bani publici. Omul de afaceri îsi începuse ascensiunea financiarã dupã 2004, când Titi Constantinescu a ajuns primar. În mod dubios, Urban Proiect a început sã câstige toate licitatiile importante din Bârlad: Reabilitarea muzeului si teatrului, Pavilionul expozitional “Marcel Guguianu” si Planetariul, Centrul de Reabilitare Corporalã si Loisir, Cinematograful “Victoria”, canalizãri, reabilitãri strãzi, reabilitare Scoala “Iorgu Radu” din Bârlad. Si în Vaslui, Urban Proiect a lucrat la multe proiecte importante. În noiembrie 2014, s-a spart buba si Viorel Dumitrasc a fost chemat, alãturi de Titi Constatinescu, în fata procurorilor PCA Iasi, Titi fiind acuzat de conflict de interese. Concluzia: omul de afaceri stia multe despre toti cei de la vârful PSD, mai ales cã acest partid controla – pe atunci, ca si acum – toatã administratia publicã din judetul Vaslui. Când s-a auzit cã DNA urma sã-i trimitã la zdup pe toti cei implicati în anchete, s-a speriat si s-a spânzurat. Numai cã, iatã, la doi ani de la moartea sa, Constantinescu si ceilalti implicati în anchete sunt în libertate, deci sinuciderea sa a reprezentat doar o metodã de a duce în mormânt afacerile pe care le-a fãcut cu diverse persoane din administratie.

De ce Agentia Nationalã de Integritate a tãcut si nu a miscat nimic în ultimii 9 ani? Politia ce a fãcut, în tot acest timp?

Din 2008 încoace, an de an, Victor Cristea a tot depus declaratii de avere, atât la CJ Vaslui – unde a fost consilier pentru o scurtã perioadã de timp – cât si la Camera Deputatilor. În declaratiile de avere scria cu litere mari împrumutul fãcut de Dumitrasc, plãtibil în 2030. În conditiile în care, ca primar, în 2005, Cristea încasa în jur de 30.000 de lei pe an, de unde avea sã dea înapoi acesti bani? O întrebare la care cei de la Agentia Nationalã de Integritate ar fi trebuit sã caute un rãspuns. Ce s-a fãcut cu cei 200.000 de euro? Era cumva contravaloarea vilei de pe strada Andrei Muresanu, pe care Cristea a pus-o la adãpost de organele fiscale, printr-un împrumut fictiv, care nu avea sã fie plãtit niciodatã? Vila în care locuieste acum are 711 mp, cu subsol si douã etaje, fiind evaluatã la peste 300 de mii de euro, constructia este trecutã pe tot felul de contracte fictive încheiate cu constructorii cãrora le dãdea lucrãri cât timp a fost primar. Nici Politia nu s-a întrebat deloc ce reprezenta acea sumã atât de mare de bani în declaratia de avere a parlamentarului si fostului primar. Între timp, Cristea a devenit cetãtean de onoare al Vasluiului si, iatã, toti vasluienii trebuie sã-i facã temenele. Cum omul s-a pensionat si a plecat si din Parlament, se pare cã toate afacerile sale dubioase vor trece sub tãcere, asa cum s-a întâmplat si cu alte biznisuri în care a fost implicat în ultimii 24 de ani.