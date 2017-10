Fostul senator de Vaslui, Cristian David, aflã pe 7 noiembrie dacã va fi condamnat

Magistratii de la Înalta Curte de Casatie si Justitie au amânat pentru data de 7 noiembrie sentinta în dosarul în care fostul ministru de Interne, ex-senatorul PNL de Vaslui, Cristian David, este judecat pentru cã ar fi primit 500.000 de euro pentru a interveni la fostul prefect de Buzãu, Cristinel Bâgiu, în vederea stabilirii dreptului de proprietate pentru o persoanã în cazul unui teren de 15 hectare din municipiu. La termenul de judecatã de pe 10 octombrie, procurorul de sedintã al DNA a cerut ca fostului ministru sã-i fie schimbatã încadrarea juridicã din luare de mitã în trafic de influentã apoi sã fie condamnat, avocatii lui Cristian David cer achitarea. „Cerem achitarea protrivit art. 16 literele a, b si c, fapta nu existã, nu e prevãzutã de legea penalã si c), dacã veti schimba încadrarea – asa cum sper sã dovedesc – fapta nu este probatã. Cred în nevinovãtia clientului meu. Rechizitoriul se bazeazã pe douã denunturi contradictorii. Procurorul de caz nu a vrut sã afle adevãrul. Dacã voia, fãcea urmãrirea penalã cum trebuie. Dosarul nu este decât o fãcãturã politicã. E doar o tragere de pãr pentru a fi atras în acest dosar un om fãrã patã!”, spun avocatii lui David. Procurorii DNA Bucuresti l-au acuzat pe David cã, în perioada 5 aprilie 2007 – 22 decembrie 2008, acesta ar fi luat mitã de la fostul prefect al judetului Buzãu. Valeriu Roger Nitescu, seful de cabinet al lui David, la data faptelor, a fost acuzat de trafic de influentã, spãlarea banilor si complicitate la luare de mitã. În acelasi dosar, anchetatorii l-au trimis în judecatã, sub control judiciar, pe Gheorghe Doloiu pentru spãlarea banilor.