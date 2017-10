Maricel Popa, presedintele Consiliului Judetean Iasi, a reusit sa smulga zambete din partea alesilor judeteni dupa ce a avut o declaratie incredibila. In plina sedinta de plen, Maricel Popa a declarat ca municipiul Iasi nu face parte din judetul cu acelasi nume, in momentul in care i s-a transmis ca ar putea sa se implice in reabilitarea unui monument din oras dedicat eroilor din Primul Razboi Mondial.

Sursa: https://www.bzi.ro/gafa-monumentala-a-sefului-cj-iasi-municipiul-iasi-nu-face-parte-din-judetul-iasi-625310