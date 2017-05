Galaţiul are o şcoală ambasador al Parlamentului European

Colegiul Tehnic „Aurel Vlaicu” deţine titlul de Şcoală ambasador al Parlamentului European, fiind una din cele 24 de unităţi de învăţământ din România selectate să aplice acest proiect, lansat în premieră naţională în acest an, în ţara noastră. Proiectul, demarat în februarie 2017, a cuprins o serie de activităţi care au avut drept scop conştientitarea tinerilor privind valorile UE, precum şi diseminarea de către aceştia a informaţiilor nou dobândite, către alte persoane interesate. În cadrul proiectului, la Colegiul Tehnic “Aurel Vlaicu” din Galaţi există deschis un Punct European de Informare, accesibil oricui este interesat să afle informaţii despre structurile legislative ale Uniunii Europene, punct în cadrul căruia unul din elevii colegiului a conceput un ipotetic proiect legislativ valabil la nivelul Parlamentului European, proiect menit să combată absenteismul şcolar cauzat de lipsa resurselor financiare.

Punctul de Informare (deschis publicului de luni până vineri în intervalul orar 9.00-16.00) este doar unul din rezultatele proiectului “Scoli ambasador ale Parlamentului European”. Potrivit profesoarei Mariana Rusu, coordonatoarea proiectului, ”Elevii au aflat multe lucruri despre UE pe care nu le ştiau. Mulţi din ei nu ştiau, de pildă, că România este ţară membră UE cu drepturi depline. Tot în cadrul proiectului am format 5 ambasadori seniori ai UE, adică profesori şi 15 ambasadori UE juniori, liceeni, care au urmat stagii de formare, coordonate de reprezentanţii biroului PE şi cei ai Asociaţiei Agenda 21. Ulterior, aceşti ambasadori juniori au mers şi au diseminat informaţiile primite şi în mediul rural, am mers la o şcoală din Smârdan. Tot în cadrul proiectului am avut şi invitaţi la şcoală, europarlamentari şi domnul primar, iar copiii i-au putut întreba diverse lucruri despre UE”.

sursa: http://www.monitoruldegalati.ro/evenimente/galatiul-are-o-scoala-ambasador-al-parlamentului-european.html