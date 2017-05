Galerie foto-Părerea unei paciente:”Coşmarul spitalului care te deprimă….”

O pacienată a Spitalului județean Sfântul Pantelimon din Focşani ne-a transmis o scrisoare și mai multe fotografii cu rugămintea ”Vă rog să luaţi iniţiativa să scrieţi cu adevărat ceea ce va prezint aici …” Lucru pe care-l facem

”Bună ziua,

Un alt episod ,Spitalul Sf Pantelimon Focşani jud.Vrancea

Aşa începe coşmarul spitalului care te deprimă….

Sunt operată de aproape 2 săptămâni,trebuie să mă îngrijesc şi să mă spăl UNDE??

Duşul nu merge,tavanul stă să-ţi cadă în cap,uşile abia se închid şi oameni de la ţară care nu ştiu să tragă apa!!!

Suntem în anul 2017 fraţilor treziţi-va, nea Oprişan în loc să modernizeze spitalul în ….. da spectacole de miliarde de lei în Piaţa Unirii şi noi nu avem nici minimul de confort în spital

Că să mă credeţi pe cuvânt ,va rog, să vă duceţi când este ora de vizită între 14-16 la baie

Îmi este ruşine că trăiesc în ţara asta şi că am fost nevoită să mă operez aici ….

Vă rog să luaţi iniţiativa să scrieţi cu adevărat ceea ce vă prezint aici …

În aceste condiţii clismele evacuatoare se fac din picioare în acea baie infectă.De ce? Că să nu murdărim acele lenjerii vechi de 20 ani.

Am fos nevoită să mă spăl din picioare şi să-mi umplu o sticlă cu apă de 2l cu apă şi să mă spăl deasupra vasului de toaletă.

Paturile miros a urină ,nu sunt spălate de ani de zile.

Tu ai duce mama,tatăl,copilul,mătuşa .vecina în aceste condiţii??????Nu normal,nici eu nu m-aş fi dus ,dar am venit la urgenţe….unde bineînţeles am aşteptat 3 ore–pentru că arătam bine şi mă durea doar burta.

Condiţii la standarde Europene ….”

