Game, set si meci, la Tãtãrãni! (FOTO)

SPECTACOL…FC Vaslui a debutat cu dreptul în noua editie de campionat, pe terenul nou-promovatei Star Tãtãrãni. Echipa vasluianã s-a impus cu un scor de tenis, 6-4, la capãtul unui meci spectaculos.”Galben-verzii” au avut de tras pânã sã câstige cele trei puncte si asta deoarece gazdele au practicat un joc solid, mult peste asteptãri. Golurile oaspetilor au fost marcate de Cãtãlin Solomon (2), Cezar Ionut si Bogdan Morosan (3).

Abia reveniti din vacantã, jucãtorii celor douã echipe au arãtat multã poftã de joc si multã disponibilitate la efort. S-a jucat cu garda jos, pe principiul atât de drag “regelui” Hagi, “câstigã cel care marcheazã mai mult”. Primii care s-au bucurat au fost “starurile” locale, care au deschis scorul în minutul 15, prin executia lui Adrian Tabeicã. Încurajati de pe margine de aproximativ 30 de suporteri veniti de la Vaslui, “galben-verzii” au reusit sã rãstoarne scorul, gratie “dublei” atacantului Cãtãlin Solomon. Oaspetii au continuat sã atace iar în minutul 40 au fãcut 1-3, prin Cezar Ionut. Sperantele Tãtãrãniului au fost reaprinse de Cãtãlin Botu, care a fãcut 2-3 în ultimul minut de joc al primei reprize. Partea a doua a început bine tot pentru gazde, care au izbutit egalarea, în minutul 57, prin acelasi Tãbeicã. Bucuria publicului local a fost însã de scurtã duratã. De vinã a fost Bogdan Morosan, jucãtor adus la Vaslui de la CS Timisul Sag. În doar 12 minute, atacantul a reusit tripla (60, 68, 72), pecetluind astfel soarta celor trei puncte. Conduse cu 3-6, gazdele au continuat sã spere si sã joace fotbal, iar în minutul 90, jocul lor ofensiv a dat din nou roade, Ianos Sorin încheind spectacolul fotbalistic la scorul de 4-6.

Terenul si arbitrajul, cu mult sub jocul celor douã echipe

Pe cât de frumos a fost fotbalul practicat de cele douã echipe, pe atât de urât a fost terenul pe care s-a jucat. Plin de denivelãri, cu cãpite de lucernã uitate de la ultimul cosit, “dreptunghiul verde” le-a dat mari bãtãi de cap jucãtorilor, mai ales celor de la Vaslui. Se ridicã serioase semne de întrebare cum a fost omologat un astfel de teren, având în vedere faptul cã de la linia de tusã pânã la linia careului de 16 metri nu sunt nici mãcar doi metri distantã. La fel de prost s-a prezentat si brigada de arbitrii. Prin deciziile luate, centralul Titi Baba a dezavantajat ambele echipe. Acesta s-a dovedit “aerian” si la finalul partidei, când a completat gresit raportul de joc. La Vaslui, Moraru Edmond si Cristi Buruianã au fost trecuti ca marcatori ai golurilor 2 si 3, în locul lui Cãtãlin Solomon si Cezar Ionut, iar la Tãtãrãni, Botu a fost privat de un reusita din minutul 45, în locul sãu fiind trecut Adrian Tabeicã.

Declaratii dupã meci

Bogdan Morosan (FC Vaslui):

“A fost un meci foarte greu, având în vedere cã am jucat pe un teren impracticabil. A fost si prima etapã, întotdeauna e greu la început. Cu timpul se va echilibra situatia iar jocul nostru se va îmbunãtãti. Vasluiul e o echipã bunã, am gãsit un colectiv frumos aici, sunt convins cã vom face o figurã frumoasã. În ceea ce priveste golurile, eu sunt atacant, în repriza a doua am fost trecut pe postul de mijlocas central. Am avut sansa sã lovesc bine mingea si sã intre în poartã”

Adrian Tabeicã (Star Tãtãrãni):

“Nu a fost un meci greu. Dupã pãrerea mea, puteam sã si câstigãm. Colegii mei au jucat foarte bine,însã si Vasluiul are jucãtori buni. Cred cã dacã aveam un arbitraj mai bun, puteam obtine cel putin o remizã. Ne bucurãm cã am oferit un meci spectaculos, cu multe ocazii de gol la ambele porti.”