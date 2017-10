Gest criminal al unui patron din Laza: a urmarit cu masina un minor, apoi l-a batut pana l-a bagat in spital

Vasilică Manolache, un adolescent in varsta de 17 ani, din satul Harsova, s-a pricopsit cu o bataie sora cu moartea dupa ce a intrat cu caprele de care avea grija pe terenul lui Ciprian Chirila, patronul depozitului de materiale de constructii din comuna Laza. Acesta i-a reprosat tanarului ca a intrat pe terenul lui, apoi a inceput sa-l loveasca cu pumnii si picioarele. Zdravan batut, Vasilica a luat-o la fuga pe dealurile Rasnitei, spre casa. In timp ce alerga si-a sunat tatal, rugandu-l sa-i iasa in drum, pentru că cineva vrea sa-l omoare.

Patronul depozitului de constructii nu s-a lasat insa cu una cu doua. S-a urcat la volanul masinii de teren si a pornit in urmarirea adolescentului, omorandu-i cu bolidul mai multe capre. L-a ajuns dupa cateva sute de metri, l-a luat din nou la bataie, lovindu-l cu picioarele in cap, apoi l-a abandonat intr-o balta de sange. Ajuns la fata locului, tatal lui Vasilica si-a gasit copilul aproape in stare de inconstienta. A sunat la 112 si a solicitat o ambulanta. Transportat la Spitalul Judetean de Urgenta Vaslui, tanarul a fost supus mai multor investigatii medicale, printre care si un Computer Tomograf. Mai multi martori spun ca patronul depozitului de constructii era in stare avansata de ebrietate in momentul incidentului.

Politia a deschis dosar penal

Potrivit purtatorului de cuvant al IPJ Vaslui, in acest caz a fost deschis un dosar penal. “Un barbat de 43 de ani a observat ca un card de capre a patruns pe un teren al sau. A avut un schimb de replici cu tanarul care avea grija de animale, iar apoi l-a lovit. Minorul in varsta de 17 ani a scapat din mainile agresorului. Acesta din urma s-a urcat din nou in masina si a pornit in urmarire, acrosand mai multe capre. L-a prins la cateva sute de metri distanta si a inceput sa-l lovesca din nou. In urma incidentului minorul a fost transportat cu ambulanta la Spitalul Judetean Vaslui. La fata locului s-a deplasat si un echipaj al politiei, dupa un apel la 112, primit de la tatal tanarului. In acest caz a fost deschis un dosar penal, urmandu-se a se stabili detaliile acestei agresiuni”, a declarat purtatorul de cuvant al IPJ Vaslui.