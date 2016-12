Glumã macabrã: Raluca Turcan, legatã de coada unei vulpi moarte!

GLUME PROASTE!…O vulpe moartã cu trei fotografii printate ce o înfãtisau pe Raluca Turcan, noul lider PNL, a fost gãsitã în fata casei liberalului Vasile Burlacu, din comuna Stefan cel Mare. Omul povesteste cã nu este prima datã când are de-a face cu astfel de glume proaste. În varã, dupã alegerile locale, si-a gãsit autoturismul cu doliu si un cauciuc spart. De data aceasta, Vasile Burlacu s-a adresat politiei. Animalul a fost ridicat de cãtre cei de la DSVSA pentru analize, iar oamenii legii au pornit o anchetã pentru a afla cine se tine de glume proaste la Mãrãseni.

Incredibil umorul de care au dat dovadã câtiva simpatizanti ai partidelor politice din Mãrãseni, comuna Stefan cel Mare. Acestia au prins o vulpe si au omorât-o. Dupã aceea, au pus animalul într-o ladã de plastic si i-au legat de coadã trei pagini A4 pe care era printat chipul noului presedinte PNL, Raluca Turcan, cu mesajul “Noua presedintã PNL ureazã organizatiei PNL Stefan cel Mare sãrbãtori fericite si felicitãri pentru scorul obtinut la alegerile parlamentare”. Tinând cont cã într-o comunã în care Partidul Social Democrat era obisnuit cu scoruri foarte mari, cele peste 8% (aproximativ 100 de voturi – n.r.) obtinute de liberali au reprezentat un scor urias acolo unde liberalii nu luau mai mult de douã voturi. Gluma a fost fãcutã lui Vasile Burlacu, cel care are sanse mari sã devinã presedintele organizatiei liberale din comunã, tinând cont de scorul obtinut în alegeri, dar si de faptul cã actualul presedinte are o vârstã respectabilã. “Nu este prima datã când am parte de asemenea sicane din partea PSD-istilor din Mãrãseni. Astã varã, dupã alegerile locale, mi-au pus doliu pe masinã si au spart o roatã. Am tãcut din gurã atunci, dar de data aceasta au exagerat si m-am trezit cu vulpea moartã lângã autoturism. Am sunat la 112 si politistul din comunã tot pe mine voia sã mã amendeze. Pânã la urmã a plecat si mi-a spus cã îmi va trimite amenda acasã. Cred cã supãr foarte tare pe cineva cã m-am alãturat acestui partid”, spune Vasile Burlacu.

Anchetã deschisã în acest caz

Pentru cã persoane necunoscute au încercat o glumã cu ceva iz de amenintãri, oamenii legii au deschis o anchetã în acest caz. De asemenea, animalul mort a fost preluat de cãtre reprezentantii Directiei Sanitar-Veterinare pentru a stabili cum a murit vulpea si dacã a reprezentat un pericol pentru sãnãtatea populatiei. Totodatã, politistul din comuna Stefan cel Mare împreunã cu autoritãtile locale încearcã sã-i descopere pe cei care au fãcut asemenea glumã. “Am fost anuntat si eu de gluma fãcutã lui Vasile Burlacu. E de râsul lumii. Dar dacã atâta minte au, nu ai ce sã le faci! Cred cã sunt câtiva tineri din Mãrãseni care au pus la cale o asemenea prostie. Oricum, am demarat o anchetã si sunt convins cã, în douã-trei zile, aflãm cine sunt vinovatii”, spune, nemultumit, primarul comunei Stefan cel Mare, Mihai Moraru.