Golãnealã, cocãlãrealã si bãtaie în Clubul Gound Cafe din Bârlad! (VIDEO)

INCREDIBIL O bãtaie ca-n filme ce s-a lãsat cu distrugeri, pumni si picioare, tipete si politie, jandarmi, precum si ceva spray cu piper, s-a petrecut în arhicunoscutul club bârlãdean „Ground Caffe”, aflat la parterul fostului Club “Iguana” zis si „La Futãrie”. Dacã initial surse dintre „combatanti” ne-au precizat cã bãtaia a început de la un profesor de religie de la o scoalã din Bârlad, Ciprian Mârzac, care se afla în Clubul “Ground Caffe” împreunã cu fratele sãu si mai multi amici, patronul clubului, Mihai Bâlici, a venit cu precizãri importante. Bãtaia a început de la un individ, Claudiu Brz, din Bârlad, care s-a confruntat cu fratele profesorului Mîrzac, când a iesit afarã la fumat. Profesorul de religie Ciprian Mîrzac, membru PSD si fost sef de cabinet al deputatei Ana Birchall în urmã cu câtiva ani, n-a fãcut altceva decât sã se apere, la fel si fratele lui, de violentele unor indivizi chemati de Claudiu Brz sã îi batã „pe cei doi Mîrzaci”, dupã cum a explicat patronul clubului. Mihai Bîlici a explicat cu lux de amãnunte ce s-a întâmplat, chiar si el fiind implicat în bãtaie la un moment dat, încercând sã-si apere bunurile care au fost distruse. Tap ispãsitor a fost ”gãsit” un postas, Ovidiu Tufaru, din comuna Ciocani, care a pulverizat spray cu piper peste combatanti, în încercarea sa de a-l ajuta pe patronul Mihai Bâlici, care era la pãmânt si primea niste pumni „prietenesti” de la un amic, dupã cum ne-a explicat acesta. Politia Bârlad a ridicat toate filmãrile de la camerele de supraveghere din club si urmeazã sã facã luminã în dosarul penal deschis, pentru a strabili exact cine se face vinovat de scandalul care a trezit un cartier întreg!

Clubul ”Ground Caffe” din Bârlad a fost teatrul de luptã a unor cocalari, bãtãusi si smecheri, care, atunci când se îmbatã, se cred zmei si îsi aratã muschii. Mai ales dacã sunt însotiti si de fete, niste piti perfecte, fãrã creier cu sigurantã, pentru cã sunt în compania unor asemenea indivizi. Totul a început în jurul orelor 3.37, când spre masa unde se afla profesorul de religie Ciprian Mârzac, însotit de fratele lui si alte douã fete, s-au îndreptat trei indivizi, care l-au luat la pumni pe fratele profesorului Mârzac si au iesit afarã. Iatã cum descrie scena patronul clubului, Mihai Bâlici, care ne-a arãtat si filmãrile pe camerele de supraveghere si care corespund cu relatãrile sale. „Eram la o masã cu un angajat de-al meu si invitatii sãi, el sãrbãtorindu-si ziua. Invitat era si acest Claudiu Brz, care, desi avea interzis sã intre la mine în club, a venit ca invitat de cãtre sora sotiei angajatului meu si nu puteam sã-l dau afarã. De ce mi-a fost fricã, n-am scãpat, pentru cã acest Claudiu a început o bãtaie care nu trebuia sã aibã loc. La o altã masã erau cei doi frati Mârzac, domnul profesor Ciprian si Rãzvan, fratele lui. La un moment dat, când Rãzvan Mârzac era afarã la fumat, a iesit si Claudiu Brz sã fumeze si între ei a avut loc un schimb de cuvinte, pentru cã Rãzvan era în usã, vorbea cu cineva si Claudiu l-a înjurat sã se dea din usã. Am înteles cã si Rãzvan Mârzac a replicat destul de dur si astfel s-a ajuns la scandal. Claudiu Brz a fost auzit de clienti cum a sunat niste indivizi sã vinã sã-l ajute sã-i batã <<pe cei doi Mârzaci, cã sunt amândoi mari si nu poate el singur sã-i batã, cã prea se dau mari>>. Si la un moment dat, pe la 3.37, se vede pe camerã cum au intrat cei trei, anume Bogdan Rdc, Ovidiu Gãlbejitu si Florin Filiche, care au lovit pe fratele lui Ciprian Mârzac si pe acesta, iesind afarã imediat, deoarece au interdictie de intrat la mine în club”, ne- a spus Mihai Bâlici.

Bãtaia a continuat afarã, mult mai serios!

Bãtaia s-a mutat rapid în fata clubului, unde s-au aruncat cu suporturi de umbrele grele, s-au dat pumni si picioare, fiind în jur de 10 -12 combatanti! La un moment dat, patronul Mihai Bîlici a fost trântit jos si era bãtut cu picioarele si pumnii de unul dintre combatanti. Cât despre fratii Mârzac, acestia erau agresati de cãtre cei patru sau cinci bãtãusi, în frunte cu Claudiu Brz si s-a iscat o încãierare serioasã, iar fetele „participante” au început sã tipe. „Initial eu am stat în usã, ca sã nu intre cu bãtaia în club, sã-mi spargã pe aici mesele, scaunele sau geamurile. Eu am iesit apoi afarã când am vãzut cã au început sã arunce cu suporturile de la umbrelele de pe terasã, si m-am luat de cel care arunca cu <<buteliile> – asa cum se spune la suporturile alea grele. Asa am ajuns sã cad si cel care a aruncat cu ele, un prieten de-al meu, nu vã spun cine, mã lovea, dar nu mã bãteam cu niciunul dintre ceilalti implicati, nu cu Mârzac! La un moment dat, a venit un individ si a dat cu spray cu piper înspre noi, a bãgat spray si în interior, pulverizând spre sotia mea si alti clienti! Atunci s-a terminat cu bãtaia, fiecare plecând, unii la baie sã se spele pe ochi din cauza spray-ului, altii acasã. A venit apoi politia si jandarmii si s-a terminat”, a mai precizat Mihai Bâlici. Practic, cel care a pulverizat cu spray este un fost angajat al sãu, Ovidiu Tofan, postas de meserie si în timpul liber agent de securitate, care era si el în bar, a vãzut scenele, iar când si-a dat seama cã Mihai Bîlici era bãtut si trântit la pãmânt, a scos un spray cu piper si a împrãstiat în fata celor care îl bãteau pe Bîlici. Cel putin asa a sustinut acesta atunci când l-am contactat. Între timp au ajuns jandarmii si politistii de la Ordine Publicã din Bârlad, iar bãtaia s-a terminat, începând … declaratiile! Ieri, politistii bârlãdeni au venit la Clubul ”Ground Caffe” si au ridicat cu ordonantã de la procurorul de caz toate filmãrile din timpul bãtãii.

IPJ Vaslui: Dosar penal pentru bãtaia serioasã de la ”Ground Caffe”

„A fost fãcut un apel la 112 la orele 3.42, de cãtre un bãrbat, cu privire la faptul cã mai multe persoane se agreseazã reciproc în fata unui club din Bârlad. La fata locului s-au deplasat politisti de la ordinea publicã si jandarmi, care au constatat cã în fata clubului se aflau trei bãrbati cu vârste între 31 si 38 de ani si douã femei cu vârste între 26 si 31 de ani, care au declarat cã indivizi necunoscuti i-au agresat fizic, atât în interiorul clubului, cât si în exterior. În acelasi timp, alti doi bãrbati, cu vârste între 24 si 31 de ani, s-au prezentat la Politia Bârlad reclamând cã au fost agresati fizic de niste indivizi la club. Din primele cercetãri politistii au stabilit cã a fost vorba de un conflict spontan în care au fost implicate 10-12 persoane, fiind deschis un dosar penal pentru infractiunile de lovire si alte violente, distrugere si tulburarea ordinii si linistii publice. Cercetãrile vor fi continuate pentru stabilirea implicãrii fiecãrei persoane cercetate în conflict si stabilirea gradului de vinovãtie al fiecãrui perticipant la acest scandal”, a precizat Iulian Petre, purtãtorul de cuvânt al IPJ Vaslui.