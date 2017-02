GRAV: Primarii vasluieni sunt blocati complet si nu pot face investitii în luna martie

ÎNGRIJORÃTOR…Faptul cã legea bugetului de stat pe 2017 nu este nici acum promulgatã de presedinte creazã mari probleme primarilor din judetul Vaslui, care se vor trezi în primãvarã fãrã bugete lucrative, pentru a începe investitiile publice. Si în luna martie, mai mult ca sigur, cei 86 de primari din judet vor avea la dispozitie 1/12 din bugetul pe care l-au înregistrat anul trecut, pentru cã bugetul nu se va finaliza la timp, doar pentru cheltuielile stricte. Chiar si în conditiile în care presedintele Iohannis ar semna legea bugetului pânã la finele acestei sãptãmâni, nu mai este timp pentru ca bugetele localitãtilor si cele de la CJ Vaslui sã fie operationale pânã pe 28 februarie, spune deputatul PSD de Vaslui, Adrian Solomon. “Nu e vina noastrã. Presedintele este din ce în ce mai îngrijorat cã se întâmplã ceva bun în tara aceasta”, spune deputatul Solomon.

Presedintele Klaus Iohannis i-a chemat pe premier si pe ministrul finantelor la Palatul Cotroceni, ieri. Tema discutiilor a fost bugetul de stat pe acest an. Cei trei au mai avut o întâlnire pe aceastã temã în 11 ianuarie 2017, tot la Cotroceni. Presedintele s-a declarat îngrijorat de buget, pe care l-a calificat ca fiind “problematic si riscant”. El a spus cã va aprofunda împreunã cu echipa sa analiza pe buget, dupã ce premierul si-a prezentat propriul punct de vedere, si va lua o decizie în zilele urmãtoare în legãturã cu promulgarea sau o eventualã retrimitere la Parlament a legii bugetului. Seful statului a arãtat cã actuala lege a bugetului are venituri supraevaluate si prevede cheltuieli foarte mari, existând un risc real de depãsire a deficitului de 3 la sutã. Klaus Iohannis a atras atentia si asupra sumelor extrem de mari prevãzute pentru creditele de angajament. Presedintele le-a spus jurnalistilor cã a discutat cu premierul Grindeanu strict despre buget, neabordând alte chestiuni. „Mi s-a pãrut corect sã aflu si punctul de vedere al Guvernului, înainte de a lua o decizie cu privire la Legea bugetului”, a precizat presedintele. Ce se va întâmpla la nivel de judet? Mai mult ca sigur, în zilele urmãtoare, Administratia Judeteanã a Finantelor Publice va comunica primãriilor baremul din buget în care se vor încadra si pe luna martie, acel 1/12 din sumele avute în buget anul trecut. Dacã Iohannis semneazã legea pânã la finele sãptãmânii, vor urma zece zile în care Consiliile judetene vor primi bugetele pe acest an, vor face defalcarea si publicarea lor, plus o sedintã în care se va dezbate bugetele, în timp ce consiliile locale vor primi si ele bugetul, dupã aceste 10 zile, si vor avea la dispozitie alte zece zile pentru dezbaterea bugetelor. Se pare cã abia la jumãtatea lunii martie primarii de la Vaslui si presedintele Consiliului Judetean vor avea la dispozitie bugetele pe acest an.