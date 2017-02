Greii s-au întors la serviciu: Mihai Ponea a ajuns șeful Serviciului Antifraudă din cadrul DSVSA Vaslui. De ieri, a revenit și Petcu la muncă!

ACASA… Schimbat din funcția de vicepreședinte al Autorității Naționale Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, Mihai Ponea s-a întors la vechiul loc de muncă, respectiv DSVSA Vaslui. De două zile, acesta ocupă postul de șef de Serviciu Antifraudă din cadrul DSVSA, ocupându-se de controale la firmele care folosesc fonduri europene sau de cele care solicită finanțări de la bugetul de stat. Numit în mai 2016 ca vicepreședinte al ANSVSA, Ponea a fost demis săptămâna trecută, în timp ce reprezenta România la un eveniment organizat de Autoritatea Europeanã pentru Siguranta Alimentelor. Acesta sustine cã participa la Parma, la un eveniment international, având aprobarea ministrului Agriculturii, când a fost sunat din tarã, pentru a fi informat cã a fost demis. “Nu am plecat cã am vrut eu, la Parma, am discutat cu ministrul Agriculturii, informându-l cã este o conferintã internationalã în Italia, iar domnia-sa a fost de acord sã particip. Miercuri dupã-amiazã, pe la ora 15.00, am fost sunat de la secretariatul general al Guvernului, fiind întrebat unde se aflã presedintele ANSVSA. Am spus cã este în Norvegia, la un eveniment international, dar am simtit cã nu este în regulã ceva. Seara, am aflat cã fusesem demis, m-a sunat un coleg sã-mi spunã cã am fost schimbat din functie. Nu înteleg de ce am fost schimbat în timpul unei reuniuni internationale, fãrã sã mi se reproseze ceva”, spune Ponea. Acesta s-a întors de ieri la DSVSA Vaslui, la serviciu, unde are deja postul de inspector superior, urmând sã lucreze în subordinea celor pe care i-a condus pânã acum. Surpriză: tot de ieri s-a întors la serviciu, după o lungă perioadă de concediu medical, și Traian Petcu, fostul director al instituției, care va lucra drept inspector în cadrul Serviciului Control oficial-siguranța alimentelor. Greii din DSVSA Vaslui s-au întors, iată, la vechile locuri de muncă.