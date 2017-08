Gunoieri blocati de masini parcate pe “dos”!

RIDICOL…Doi vasluieni au decis cã masinile lor ar sta numai bine în fata cãii de acces la pubelele dintre Bankpost si Alpha Bank, din zona Traian. Acest lucru a pus bete în roate gunoierilor care trebuiau sã adune maldãrele de deseuri ce începeau sã duhneascã sub soarele amiezii. Dupã ce un sofer, vizibil deranjat de faptul cã este rugat sã îsi mute masina, a eliberat calea de acces, cei de la GOSCOM au reusit sã ajungã la pubele. Bineînteles, traficul a fost blocat timp de un minut, în timp ce soferul încerca sã strecoare masina de gunoi printre douã autoturisme, reusind razant sã nu le rupã oglinzile sau sã le boteascã. Din pãcate, aceste cazuri devin din ce în ce mai dese, odatã cu cresterea numãrului de masini din oras.

Lipsa locurilor de parcare si numãrul tot mai mare al autoturismelor care circulã pe strãzile orasului Vaslui “obligã” unii soferi vasluieni sã îsi parcheze autoturismele anapoda. Un astfel de exemplu de inculturã în trafic l-am întâlnit ieri pe aleea de acces la pubelele dintre Bankpost si Alpha Bank. Doi soferi au ales sã parcheze fix peste marcajul care indicã o cale de intrare, blocarea ei fiind interzisã. Acestia au reusit sã blocheze fix masina de gunoi ce trebuia sã adune deseurile adunate între cele douã clãdiri. “Am venit dimineatã, la 6 jumãtate, sã adunãm gunoaiele din pubele, dar pentru cã domnii astia doi nu stiu ce înseamnã o cale de acces, drumul era blocat. Am raportat lucrul acesta la sediu si la 11:00 am fost chemati de un sef sã venim sã luãm gunoaiele pentru cã s-a eliberat un loc. Din câte am înteles, au fost chemati si cei de la politie, dar am terminat înainte sã ajungã ei”, ne-au povestit angajatii de la GOSCOM. Bineînteles, faptul cã a trebuit sã îsi mute autovehiculul de pe interzis, l-a deranjat pe unul dintre soferi, care a avut un mic schimb de replici cu un reprezentant al firmei de salubrizare. Acesta ne-a povestit cã nimeni nu mai are respect pentru ei si parcheazã de multe ori fix în fata zonelor de depozitare a gunoaielor, aici fãcând referire la pubelele dintre blocuri. Dupã ce au avut destul spatiu sã încapã cu masina de gunoi, soferul companiei de salubritate a fost nevoit sã blocheze traficul timp de un minut pentru a putea face manevrele necesare. Din fericire, acesta s-a putut strecura printre masinile îngramãdite fãrã sã provoace pagube. Vedem foarte des cum cãile de circulatie dintre blocuri sau dintre clãdirile oficiale sunt blocate de vasluieni care cautã un loc de parcare. Aici, aducem aminte de incendiul ce a avut loc în spatele Judecãtoriei Vaslui, în urmã cu câteva sãptãmâni. Din cauza faptului cã zona de acces de lângã BCR a fost blocatã de autoturismele vasluienilor, cei de la ISU Vaslui au fost nevoiti sã se întoarcã din drum si sã caute o altã rutã. În tot acest timp, incendiul a cuprins o a doua masinã si risca sã o cuprindã si pe a treia.

Andrei Manolachi