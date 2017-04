Haos la AJOFM Vaslui, adjunctul Calancia refuzã sã semneze documentele!

INCREDIBIL… Situatie gravã la Agentia Judeteanã de Ocupare a Fortei de Muncã (AJOFM) Vaslui. Conform unor surse din interiorul institutiei, toate hârtiile importante asteaptã o semnãturã din partea conducãtorului oficial al institutiei, însã… nu existã director! “E jale, domnule. Am mers prin birouri, am avut nevoie de o semnãturã pe un document si mi s-a spus cã nu are cine sã-mi semneze, pentru cã nu este director executiv. Situatia este de câteva sãptãmâni. Chiar nu vede nimeni ce se petrece la acest AJOFM?”, se întreabã un cititor al ziarului nostru. Situatia de crizã a intervenit, spun sursele noastre, dupã ce directorul executiv Silviu Calancia a fost demis din functie, în jurul datei de 10 aprilie. “Desi este pe postul de director adjunct, el spune cã nu semneazã niciun document, pentru cã nu-si poate asuma responsabilitatea pe actele oficiale, câtã vreme nu este director executiv”, sustine o sursã din AJOFM. Înlãturat din functie de PSD, partidul aflat acum la putere, Calancia – cu ani de zile în urmã, omul din umbra lui Dan Marian, n.r. – s-ar fi mutat în vechiul birou, cel de director executiv adjunct. “Mi-a încetat contractul de director executiv interimar. Nu stiu care au fost motivele, nu mi s-a spus nimic despre aceastã schimbare. Eu am fost numit pe postul de director plin din pozitia de director adjunct, iar acum m-am întors pe postul initial, asta vã pot confirma. E decizia celor de la Bucuresti, nu stiu mai multe”, a confirmat Silviu Calancia, pe 13 aprilie. În ultimii ani, Calancia a ocupat, pe rând, mai multe posturi în AJOFM Vaslui, fie cel de director plin sau de adjunct, functie de partidele care au fost la putere. Pânã ce PSD va numi un membru de partid, Calancia refuzã sã semneze documentele oficiale, iar situatia în institutie este foarte grea. Suntem curiosi cât va mai dura harababura de la Agentia de Somaj si când se va hotãrâ cineva sã facã ordine si acolo.