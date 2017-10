Haos la Transurb, presedintele CA a demisionat dupã 3 sãptãmâni!

SCANDAL… Nu e liniste la societatea de transport public a Vasluiului, acolo unde presedintele Consiliului de Administratie, Ovidiu Mihalache, a demisionat din functie la mai putin de o lunã de la numirea oficialã. În luna august, majoritatea din CL Vaslui a fost de acord cu un ajutor financiar pentru Transub, de 628.000 lei. Era vorba de subventionarea transportului public pe cele cinci luni care mai rãmãseserã din anul 2017, dar si pe câteva luni din 2018. Prefectura a întors hotãrârea, aprobând o compensatie de doar 350.000 lei, invocând o neconcordantã între raportul Curtii de Conturi si cifrele reale de la Transurb. Între timp, probabil dându-si seama cã este folosit doar pentru a semna o serie de documente, presedintele CA de la Transurb a demisionat, lucru anuntat, ieri, de cãtre directorul general al unitãtii, în sedinta Consiliului Local. “Nu sunt motive sã plãtim compensatie Transurbului. Am aflat cã, iatã, presedintele Consiliului de Administratie a demisionat, la nicio lunã de la numire. Este foarte, foarte grav ce se întâmplã acolo. Dl. Mihalache nu avea nicio expertizã pentru societatea Transurb, a fost trimis acolo ca o marionetã”, au anuntat consilierii liberali. Acestia au cerut numirea unei persoane cu experientã în functia de presedinte CA si gãsirea unor solutii de a revitaliza Transurb. Ciudat este cã, dupã socul primit de la Prefecturã, directoarea Mariana Plãcintã pare sã-si fi dat seama ce are de fãcut si a anuntat, ieri, cã în luna septembrie a avut un profit de 76.000 de lei si, în consecintã, nu mai are nevoie de compensatie de la Consiliul Local.