Harababura de la Ministerul Transporturilor afecteazã judetul Vaslui

Deputatul liberal Daniel Olteanu cere, fãrã întârziere, pedepsirea acelor functionari de la Ministerul Transporturilor care nu reusesc sã finalizeze licitatia pentru centura ocolitoare a municipiului Bârlad. Situatia încâlcitã din acest minister afecteazã toate investitiile din judetul Vaslui, spune parlamentarul. “Salut decizia domnului prim-ministru Mihai Tudose de a prezenta public incompetenta de la nivelul Ministerului Transporturilor în ceea ce priveste investitiile în infrastructurã. Sper ca Autostrada Comarnic – Brasov sã fie construitã cât mai repede, pentru cã declaratia premierului – „am gãsit un proiect prin sertarele Ministerului Transporturilor care încã mai are autorizatia de mediu valabilã si pe care vrem sã-l implementam cât mai repede” – evidentiazã clar haosul din cadrul institutiei responsabile de infrastructura României. În acest context, reamintesc faptul cã, în prima parte a anului, am cerut demisia domnului Alexandru Rãzvan Cuc, ministrul Transporturilor, pentru bâlbele referitoare la Varianta Ocolitoare Bârlad si pentru cã a gãsit de cuviintã sã aloce ZERO lei investitiilor în judetul Vaslui”, afirmã Olteanu.

“Încã nu au fost descoperiți responsabilii, cu nume si functie, pentru faptul cã Varianta Ocolitoare Bârlad a fost amânatã ani si ani, desi existau atât studiul de fezabilitate, cât si finantãri europene; în plus, functionari care au avut legãturã directã cu întârzierea acestui proiect ba au fost mentinuti pe post, ba au fost recuperati si adusi la cabinetul ministrului Transporturilor. Îi solicit public domnului prim-ministru Mihai Tudose sã ia mãsuri cu privire la functionarii direct responsabili fatã de întârzierea constructiei Variantei Ocolitoare Bârlad pânã în preajma alegerilor din 2020, inclusiv fatã de cei care au decis, în termen de câteva luni, revizuirea studiului de fezabilitate si anularea acestei revizuiri, pentru cã aceste bâlbe au avut loc în mandatul actualului ministru al Transporturilor. De asemenea, luând în considerare amendamentele pe care le-am fãcut la începutul anului la Legea Bugetului, îl rog pe domnul prim-ministru Mihai Tudose sã nu renunte la cãutãrile pe care le face prin sertarele prãfuite ale Ministerului Transporturilor, cu speranta cã va gãsi initiative, în diverse faze, referitoare la construirea Variantelor ocolitoare Vaslui si Husi, modernizarea DN 2F Vaslui – Bacãu, DN 11A Adjud – Bârlad, DN 24A Husi – Murgeni – Bârlad si autostrada Giurgiu – Albita, iar Vasluiul nu va fi, si în 2018, doar un contributor la bugetul de stat, pentru sustinerea investitiilor în Bucuresti si în vestul tãrii”, sustine parlamentarul.