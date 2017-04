Hartă. Care sunt judeţele cu cei mai mulţi asistaţi social

Calin Popescu Tariceanu a propus joi eliminarea venitului minim garantat. Blamat de multi angajatori pe motiv ca incurajeaza nemunca, venitul minim garantat e un ajutor social platit de stat celor mai saraci romani. Dar unde sunt cei mai multi beneficiari? Teleorman, Buzau, Mehedinti, Vaslui si Dolj sunt judetele cu cea mai mare pondere a beneficiarilor de VMG, potrivit Ministerului Muncii. In termeni absoluti, cei mai multi beneficiari platiti sunt din Dolj (peste 15.500 de beneficiari). La polul opus – Bucurestiul, cu doar 280. O harta interactiva arata ca judetele cu cei mai multi beneficiari sunt masate in sud si est, adica exact bazinul electoral al PSD, anunţă Hotnews.ro

Incepand cu 1 aprilie 2018, sistemul de acordare a ajutoarelor sociale va cunoaste ample modificari.

Mai exact, autoritatile vor reuni venitul minim garantat, alocatia pentru sustinerea familiei si ajutorul pentru incalzirea locuintei intr-un singur ajutor: venitul minim de incluziune. Nivelul lunar al venitului minim garantat se raporteaza la indicatorul social de referinta (ISR). Incepand cu data de 1 ianuarie 2017,acest nivel este de: 141.5 lei pentru persoana singura, 225 lei pentru familiile formate din 2 persoane = 225 lei; 357 lei pentru familiile formate din 3 persoane, 433.5 lei pentru familiile formate din 4 persoane, 527 lei pentru familiile formate din 5 persoane si cate 36.5 lei pentru fiecare alta persoana peste numarul de 5 persoane = 36,5 lei.

Efortul bugetar pentru 2018, atat pentru aplicarea noului program, cat si pentru implementarea ajutoarelor sociale conform legii aflate acum in vigoare, este estimat la 2,087 miliarde lei. Pentru 2019 si 2020 efortul bugetar este estimat la 2,412 miliarde lei anual, cu 1,012 miliarde lei mai mult comparativ cu un an de plati in conditiile legislatiei actuale.

