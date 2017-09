HC Vaslui vrea sã producã surpriza

DIFICIL… HC Vaslui va întâlni CSM Bucuresti, în prima etapã a Ligii Nationale. Handbalistii vasluieni sunt hotãrâti sã producã surpriza împotriva vicecampioanei României.

În prima etapã a Ligii Nationale, echipa vasluianã are parte de un meci dificil împotriva vicecampioanei CSM Bucuresti. Portarul Vasluiului, Bogdan Pralea spune cã Vasluiul poate produce surpriza, iar principalul atuu este dorinta jucãtorilor de a prinde un loc în play-off. “CSM Bucuresti are foarte multi jucãtori, atât români cât si strãini, componenti de loturi nationale. Au un buget foarte mare, dar acest nu ne împiedicã cu nimic sã reusim un rezultat pozitiv. Atuul nostru este dorinta noastrã de a prinde din nou un loc în play-offul Ligii Nationale si sã nu uitãm de cei care ne dau aceastã putere în fiecare meci disputat pe teren propriu si anume publicul vasluian. Ne dorim o salã arhiplinã atât la acest meci cât si la meciurile ce vor urma”, a declarat Bogdan Pralea. De asemenea, Pralea sperã ca noile achizitii sã aducã un suflu nou echipei. “Din punctul meu de vedere, primele sase echipe care vor putea prinde play-off-ul, dupã returul campionatului sunt usor de anticipat, iar pentru locurile 7-8 lupta va fi între 5-6 echipe, printre care ne numãrãm si noi. În aceastã varã am pierdut câtiva jucãtori cu experientã, dar prin înlocuirea lor cu jucãtori tineri, sper sã se aducã un suflu nou echipei”, a mai spus Pralea.