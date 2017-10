Horoscopul politicienilor vasluieni

Ana Birchall

Asa cum am anticipat, la slujba de întronizare a episcopului ati abordat un aer evlavios. Chiar vã stãtea bine cu baticul pe cap. Pãreati din Vaslui, de undeva din colegiul Zorleni. Am remarcat cã ati si postat o fotografie pe contul dvs. de facebook cu noul episcop. Sper sã vã fie de folos în campanie.

Daniel Olteanu

Dupã ce s-au lãmurit cei din grupul PNL din Camera Deputatilor cã nu o sã plecati la ALDE, au început sã se aplece mai atent asupra activitãtii dvs. politice. Chiar v-au lãudat si v-au întrebat de ce în Vaslui PNL este mort. Dvs. le-ati explicat cã nu se vrea si cã v-au marginalizat cât au putut.

Mihai Botez

La slujba de întronizare ati fost foarte sobru. Ati stat laolaltã cu toti politicienii si spre final ati încercat sã vã prezentati fiindcã ati sesizat cã toti vã confundau cu vreun consilier de parlamentar sau de ministru. În cele din urmã v-ati câstigat respectul, mitropolitul insistând sã participati la masa de dupã slujbã.

Adrian Solomon

Ati fost toatã sãptãmâna la Dublin, bineînteles cu treburi de stat. Însã dvs. ati preferat mai degrabã berea neagrã si atmosfera de vis din pub-urile irlandeze, decât întâlnirile politice. Sper sã vã molipsiti un pic de aerul rebel din acea zonã, fiindcã avem nevoie de un rãzvrãtit în PSD, la Vaslui.

Doina Silistru

De când v-ati mutat la vilã sunteti foarte scumpã la vedere. Nu vã mai vede lumea pe la hramuri, nici la Episcopie nu ati fost. Probabil v-ati gândit cã dacã tot e ultimul mandat sã o lãsati mai moale cu activitãtile politice si sã-i lãsati mai mult pe tinerii din partid sã se afirme.

Gabriela Cretu

Cum de ati lãsat-o singuricã pe Ramona de la muzeu la cea mai importantã vizitã din cariera sa? A venit mitropolitul si ea sãracã, emotionatã, s-a cam fâstâcit. Acum ar fi avut nevoie de dvs. sã o sprijiniti moral, mãcar sã o ajutati la discurs si, de ce nu, la tinutã. S-a îmbrãcat total aiurea pentru acest eveniment.

Dumitru Buzatu

Încep sã aparã probleme mari în sistem, iar problemele vechi din CJ pe care tot le-ati amânat încep sã producã miscãri seismice mari. De exemplu, scandalul de la Protectia Copilului e pe cale sã bubuie rãu, iar Armeanu a spãlat putina. Nici la managementul gunoaielor nu stati grozav. De la 1 noiembrie nu mai aveti unde duce gunoiul. Cicã am ajuns sã-l cãrãm pe la Bucuresti, la Glina mai exact.

Eduard Popica

Încep liberalii sã mârâie la dvs., nemultumiti cã nu-l dati afarã pe primarul de la Osesti dupã ce acesta le-a dat cu flit la alegerile partiale. Chiar vor sã facã un mic complot, însã au uitat cã s-a schimbat ceva în lege cu privire la demiterea primarului interimar. Vedeti cã liberalii stau cu arma încãrcatã la picior, fiindcã e cineva de la dvs. care are grijã sã o încarce mereu.

Ciprian Trifan

Dupã o sãptãmânã în care v-ati vãzut cu mitropolitul Teofan si noul episcop de mai multe ori decât v-ati vãzut nevasta, ati cãpãtat un soi de aer monahal. Parcã vã si vizualizãm cu barbã si îmbrãcat în robã neagrã slujind prin birourile Consiliului Judetean. Apropo, vedeti cã aveti un director adjunct pe la Scoala specialã ”Aurora” care se joacã de-a privatul în cancelarie.

Vasile Pavãl

Vedeti cum implementati proiectul cu troleibuzele si cu parcãrile de la capãtul orasului, cã parcã ne trezim cã nu vom mai putea circula cu masina prin oras si vom fi nevoiti sã parcãm la capãtul lumii. Si de aici sã venim prin oras fie cu bicicleta, fie cu troleul. Vedeti cã nici chestia cu pistele de bicicletã nu prea iese cum trebuie.

Dumitru Boros

Acum cã v-a miruit mitropolitul, puteti sã vã apucati de reconstructia orasului. Noi mai credem cã o puteti face, desi multe voci spun cã sunteti pe aceeasi mânã cu fosta gascã a lui Titi care suge de mult bugetul Bârladului. Cicã în spitalul lui Dobrovolschi se lucreazã în draci, desi nu au autorizatie de constructie si nici teren.

Ioan Ciupilan

Liberalii dau în clocot în oras. Ultima trãsnaie a lor e cã vor sã conteste înscrierea în concurs a surorii dvs., pentru postul de manager la spital, pe motiv cã peste doi ani aceasta are vârsta de pensionare. Pãi ce treabã are una cu alta? Ce? Nu poate iesi sora dvs. la pensie de pe pozitia de director sau are Tãtaru vreun alt plan?