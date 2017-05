Hușenii pe podium, la Cupa Juniorului! A.S. Hușana – medalia de bronz, Octavian Nicolau – “Cel mai bun jucător”!

BRAVO! O performanță extraordinară pentru sportul din Huși a fost reușită în aceste zile de echipa de fotbal A.S. Hușana, participantă la “Cupa Juniorului” de la Baza FRF Buftea! In urma unui parcurs competițional frumos, hușenii au primit, la final, medalia de bronz, iar sportivul Octavian Nicolau a fost distins cu titlul de “Cel mai bun jucător al turneului”! Acest turneu, spun specialiștii, este considerat a fi unul dintre cele mai puternice de la nivel național, datorită participării celor mai bune echipe din țară, cu juniori talentați, care au reale calități pentru un viitor frumos în fotbalul mare. “Acești copii sunt mândria Hușului! Acești copii au ridicat nivelul și sperăm să aducem cât mai mulți oameni cu suflet langa club, sperăm și autoritățile să ne ajute mult mai mult, pentru că se poate, pentru că prin acești copii s-a făcut Hușul auzit în inima fotbalului românesc! Medalia de bronz pentru munca copiilor noștri și încă o mare realizare titlul de “Cel mai bun jucător al turneului, NICOLAU OCTAVIAN!!!” Au fost oameni mari, care au venit să felicite copiii! Domnul Renzo Rossi, domnul Pedrazzini, Sorin Ghionea, Petre Marin… Suntem mândri! Dar vom fi umili în continuare, pentru că umilința aduce seriozitate și forța de muncă”, au transmis, entuziaști și fericiți pentru aceste rezultate meritorii, reprezentații Clubului A.S. Hușana.