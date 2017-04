Husenii, lasati fără apa potabilă!

NERVI… De ore bune, husenii nu au apa la robinete! Avariiile produse de viscol se resimt, sistemul de alimentare cu energie electrică de pe malul Prutului, care asigura curentul la statia de pompare de la Pogonesti, inca nu este functional. Cate ore mai dureaza situația, nu spune nimeni…



“Cum se da drumul la curentul electric, cum dam drumul la apa. Noi nu avem nicio problema, numai ca fara energie electrica nu se poate pune pompa in functiune”, au spus reprezentantii Aquavas. Acestia au dat asigurari ca echipele de interventie ale societatii care asigura furnizarea curentului electric sunt in teren si lucreaza la remedierea situatiei, insa nu pot avansa un termen in care va fi asigurata apa la robinete. “Chiar acum am sunat, ni s-a spus ca se lucreaza. Avariile au fost importante, multe localitati au ramas fara curent electric. Au fost rupti stalpii, firele. Noi speram ca in timp cat mai scurt sa putem alimenta din nou populatia cu apa, dar nu putem spune un termen pentru asta. La noi nu sunt probleme, dar fara energie electrica nu se poate. Situatia este valabila pentru aproape tot orasul. Mai sunt zone unde mai picura cate putin dar, in majoritate, husenii nu au apa”, au spus reprezentantii Aquavas Husi. De asemenea, reprezentatii Prefecturii au precizat ca valea Prutului a fost una din zonele judetului grav afectate de caderile masive de zapada, dar si de viscolul din ultimele zile, reteua de alimentare cu energie electrică avand cel mai mult de suferit. “Se lucrează in teren, au venit si echipe de la Iasi si speram ca in curand sa fie remediate problemele”, au spus reprezentatii Prefecturii Vaslui.