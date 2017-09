Iatã averile inspectorilor scolari vasluieni!

SÃRACI…Declaratiile de avere ale sefilor din învãtãmântul vasluian relevã, cu câteva exceptii, cã acestia sunt departe de a atinge agoniseala altor angajati ai statului, de exemplu a medicilor, care, desi au avutii de invidiat, se plâng continuu. Nu mai punem la socotealã averile de invidiat ale politistilor, cadrelor militare sau procurorilor care ies la pensie, tineri chiar, înainte de a împlini 50 de ani, cu pensii fabuloase. Asa cum am mentionat, existã si o categorie mai norocoasã, în sensul cã sunt câteva persoane care se pot mândri cã au pus ceva bani deoparte pentru zile negre. Însã cei mai multi salariati de la Inspectoratul Scolar Judetean (ISJ) Vaslui pot fi considerati, mai degrabã, modesti. Salariile, asa cum era de asteptat, sunt peste medie, însã le lipsesc proprietãtile, conturile si depozitele bancare, în cazul altor bugetari acestea fiind “fãrã numãr”. Nu excludem însã ideea ca unii sã fi trecut o parte din bunuri pe numele rudelor. Cititi în rândurile care urmeazã ce venituri are Gabriela Plãcintã, dar si cine sunt cei mai bogati si cei mai sãraci oameni de la ISJ Vaslui, conform declaratiilor fãcute publice anul acesta. Pentru a consulta declaratiile de avere ale tuturor inspectorilor scolari accesati pagina http://declaratii.integritate.eu/.

Cel mai bine stã, la capitolul avere, Elena Smãrãndita Ignat, contabilul sef al ISJ Vaslui. Aceasta detine, împreunã cu sotul sãu, Cãtãlin Ignat, directorul Liceului Teoretic “Mihail Kogãlniceanu” Vaslui, douã terenuri: 3 ha în comuna Laza, dobândite în anul 2011, si 1082 de mp în municipiul Vaslui, dobânditi în 2005. La capitolul clãdiri, iese în evidentã casa de locuit de 137 de mp si un apartament în Brasov, de 50 mp, pentru care sotii Ignat au un contract de întretinere, împreunã cu alte douã persoane. Tot la clãdiri apare un garaj de 20 de mp în Vaslui. Punctul forte al declaratiei de avere este reprezentat de activele financiare. Astfel, la conturi curente si depozite apar 311295 lei, un depozit de aproape 36000 de euro, 559 de dolari si 961 de lire sterline. Nici rubrica datorii nu este goalã, un credit în valoare de 100000 a fost contractat în martie 2017, data scadentã fiind iunie 2018. În ceea ce priveste veniturile anuale, Elena Smãrãndita Ignat are la ISJ un salariu de bazã de 47988, a mai încasat prin participarea la un proiect suma de 12372 lei, 12696 lei i-a ridicat de la SC. Lucrãri Drumuri si Poduri SA Vaslui – salarii Consiliul de administratie, iar de la Goscom a obtinut suma de 7661 – salarii Consiliu de administratie. Elena Smãrãndita Ignat este activã si în domeniul agricol, primind de la APIA subventii în valoare de 4373, iar la venituri din alte surse apare suma de 90000 – restituire aport asociat de la SC Prest Management SRL. Veniturile familiei s-au rotunjit cu salariul obtinut de Cãtãlin Ignat, director al Liceului Teoretic ‘’Mihail Kogãlniceanu’’ – 54149 lei.

Gabriela Plãcintã si Cristiana Botan

Gabriela Plãcintã, inspector scolar general al ISJ Vaslui, are în declaratia de avere, la bunuri imobile, trecute douã terenuri: unul pe numele sotului, cu o suprafatã de 1800 de mp, în comuna Bãltãtesti, jud. Neamt, iar al doilea în municipiul Bârlad, de 430 de mp, împreunã cu partenerul de viatã. La rubrica clãdiri este mentionat un singur apartament, în jud. Neamt, de 61,82 mp, însã la ”titular” apar numele a trei persoane, printre care si numele sotului. Gabriela Plãcintã are o masinã Kia Ceed, dobânditã în anul 2007. La datorii este trecut un credit în valoare de 76630 lei. Sefa învãtãmântului vasluian a ridicat de la ISJ într-un an 52571 lei, de la Scoala Gimnazialã “Manolache Costache Epureanu” – recuperãri salariale din hotãrâri judecãtoresti – 389 lei. Calitatea de consilier local în CL Bârlad i-a adus 2520 lei, iar cea de consilier judetean al CJ Vaslui – 4176 lei. De asemenea, în calitate de coordonator al unui proiect a obtinut 13740 si 465 lei ca membru într-o comisie de evaluare managerialã. La veniturile sotului inspectorului general, angajat în cadrul Ministerului Apãrãrii Nationale, sunt trecute: soldã lunarã – 36350 lei, normã de hranã – 11712 lei si normã de echipare – 3455 lei. Inspectorul general adjunct, Cristiana Botan, are trecute în declaratia de avere, depusã în toamna anului trecut, urmãtoare bunuri imobile: un teren cu o suprafatã de 322 mp în Vaslui, împreunã cu sotul, primit mostenire si 3/4 dintr-o casã de 200 mp în Vaslui, de asemenea primitã mostenire. Detine douã autoturisme: o Dacia 1310 si un VW Bora, din 2003. La capitolul venituri, Cristiana Botan a încasat, în calitate de prof. al Liceului “Stefan Procopiu”, 47082 lei, iar sotul acesteia, angajat la Protectia Copilului, 21285 lei.

Inspectorii scolari – managementul resurselor umane

Inspectorii scolari nu intrã în topul celor mai bogati oameni din Vaslui. Cel putin asta reiese din declaratiile lor de avere. Cât de sinceri au fost acestia când le-au completat, nu stim, cert este cã, spre deosebire de alte categorii de bugetari, acestia pot fi considerati, exclusiv pe baza informatiilor trecute în declaratiile de avere, sãraci. Inspector cu vechime la resurse umane, Gheorghe Flueras este coproprietarul unui teren de 950 de mp, dobândit în anul 2012. La rubrica clãdiri este trecutã o anexã de 51 de mp, în constructie. În anul 2006 a achizitionat un autoturism Volkswagen. De asemenea, are strânsi, pe carduri, 42780 lei, respectiv 19583 lei. La venituri anuale apar: 43900 lei obtinuti de la ISJ Vaslui si pentru activitatea de cadru didactic desfãsuratã la Liceul Teoretic “Mihail Kogãlniceanu” Vaslui, iar 32461 lei au fost încasati de sotie, profesor pentru învãtãmântul primar. Colega acestuia de la ISJ, Dorina Nemtanu, detine un apartament de 40 mp împreunã cu sotul si un autoturism Ford Fiesta. La rubrica depozite si conturi bancare apar trei carduri cu urmãtoarele sume: 33000 lei, 11000 lei, 10000 lei. Functia de inspector i-a adus Dorinei Nemtanu 42324 lei, cea de profesor 6666 lei, iar sotul acesteia a încasat 43064 lei si 1478 lei în calitate de profesor la Scoala Gimnazialã “Mihai Eminescu” Vaslui, respectiv Colegiul Economic “Anghel Ruginã” Vaslui.

Inspectorii scolari pe discipline

Declaratiile de avere ale inspectorilor pe discipline seamãnã între ele, cei mai multi detin o casã/apartament si o masinã. Dacã unii au reusit sã strângã bani, altii sunt datori vânduti. Inspectorul de istorie, Nicolae Ionescu, are în proprietate un apartament de 69 mp (1990) si un autoturism Renault Clio cumpãrat în 2014. De asemenea, are douã depozite bancare în valoare de 8000 de lei, respectiv 6000 de lei, la care se adaugã douã carduri cu 5000 lei, respectiv 2000 lei. Nicolae Ionescu a încasat anul trecut de la ISJ Vaslui 63788 iar activitatea de la Liceul Teoretic ‘’Mihail Kogãlniceanu’’ i-a adus 10743 lei. Sotia acestuia, prof. pentru învãtãmântul primar, a rotunjit veniturile familiei cu 47346 lei. Remu Doru Bãlan, inspectorul de matematicã, este coproprietarul unui teren de 456 de mp si al unei case de 175 mp în Vaslui. De asemenea, are un autoturism Volkswagen achizitionat în anul 2005. În cazul acestuia, datoriile sunt destul de mari, în anul 2008 a împrumutat 110000 de franci elvetieni, credit scadent în 2033. Pentru functia de inspector scolar a încasat 43581 lei si pentru cea de profesor la Scoala Gimnazialã “Elena Cuza” – 6843 lei. Sotia acestuia, profesor la Liceul “Ion Mincu”, a obtinut într-un an 35575 lei. Inspectorul de geografie, Eduard Andriescu, detine un teren de 1100 mp si o casã de locuit (73 mp) în comuna Muntenii de Jos (împreunã cu sotia). De asemenea, are un autoturism Ford Fiesta. La datorii apar douã credite: unul în valoare de 40000 de euro (scadent în 2043) si unul scadent în 2018, de 6000 de euro. Eduard Andriescu a câstigat 49446 lei pentru activitatea din cadrul ISJ Vaslui si de la catedrã, la aceastã sumã adãugându-se si veniturile sotiei – 42774 lei. Maria Ciulei, inspector pe disciplinele tehnice, detine un teren agricol împreunã cu partenerul de viatã. Acesta are o suprafatã de 400 mp si este în Iasi. De asemenea, sotii Ciulei au un apartament de 58 de mp si un autoturism Opel. La rubrica datorii apare un credit în valoare de 10000 de euro. Suma încasatã într-un an de la ISJ Vaslui este 57049 lei, iar de la liceu 6510 lei. Sotul acesteia, profesor la Liceul “Stefan Procopiu”, a câstigat 20738 lei. Constantin Turcu, inspector scolar pe probleme de management, este coproprietarul unui apartament de 67 de mp. Detine douã autoturisme Dacia, cea de a doua masinã, Sandero Stepway, fiind achizitionatã în 2013. Constantin Turcu are un credit de 30000 lei, scadent anul acesta. Pe lângã indemnizatiile obtinute de la CJ Vaslui si CL Dragomiresti, care nu depãsesc 3300 lei, Constantin Turcu a mai încasat 41497 lei de la ISJ Vaslui si 6840 de la Liceul Tehnologic Vladia. Sotia sa, profesor la aceeasi unitate de învãtãmânt, a avut un venit anual de 43694 lei. Pentru a consulta declaratiile de avere ale tuturor inspectorilor scolari accesati pagina http://declaratii.integritate.eu/.