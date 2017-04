Iatã cã se poate: medicii ginecologi din Vaslui nu (mai) iau mitã

CORECTI… “Mai iau medicii vasluieni mitã? Cât costã o operatie de cezarianã”, sunt întrebãrile puse de o vasluiancã pe un grup de Facebook. Rãspunsurile nu au încetat sã aparã si, surprinzãtor sau nu, concluzia acestora este cã medicii ginecologi din Vaslui nu mai iau mitã. Nu stim dacã scandalul “doctoritelor spãgare” de la Sectia de Obstetricã-Ginecologie a spitalului vasluian i-au determinat sã adopte o astfel de atitudine sau dacã cinstea este unul dintre principiile acestora, cert e cã mãmicile care au nãscut la unitatea medicalã din oras nu au mai fost nevoite sã ofere “atentii”. Cei mai apreciati medici ginecologi sunt, potrivit acestora: Laura Porumboiu, Lãcrãmioara Pãcurariu si Smãrãndita-Nicoleta Istrate.

“Eu am nãscut acum un an si nu a primit nimeni niciun ban”, i-a rãspuns o mãmicã vasluiencei care a întrebat. “Eu am nãscut anul trecut, în iulie. Nu am dat nimic la nimeni. Din câte stiu, ca sã nasti prin cezarianã ar trebui un motiv trecut pe fisã”, a adãugat o altã mãmicã. Opiniile sunt întãrite si de comentariile unor mãmici sau rude ale mãmicilor care au nãscut de curând: “Sora mea a nãscut acum zece zile si nu a luat nimeni niciun ban”, scrie o altã vasluiancã. “Au mai fost 2 doctorite arestate pentru luare de mitã si nu mai primeste niciuna bani, cã le este fricã”, “Nu te costã nimic, nici dacã nasti normal, nici prin cezarianã. Odatã ce ai oferit bani e dosar penal si nu se mai riscã nimeni, asa cã sfatul meu e sã-ti tii bãnutii pentru bebelus“, “Dosar penal se poate întocmi si celui care dã mitã, nu numai celui care primeste. Nu e cazul sã dezbateti astfel de subiecte aici”, i-au scris alte vasluience, care au tinut sã o atentioneze pe mãmicã.

Cei mai apreciati medici ginecologi

Multe dintre comentariile la aceastã postare includ si numele doctoritelor care îsi fac meseria cu profesionalism, corecte, care nu acceptã “atentii” si se comportã foarte frumos cu pacientele: “Doamna doctor Istrate e cea mai de treabã, nu primeste deloc bani. Dacã îi dai, vine dupã tine si ti-i dã înapoi” , “Si doctorita Porumboiu este foarte bunã, foarte atentã în ceea ce priveste mama si bebele se ocupã de aproape. Pe mine m-a învãtat cum sã îl pun corect la sân, dar nu numai pe mine, ci si pe alte pacinte de ale ei. E o adevãratã profesionistã”, “Eu ti-o recomand pe doctorita Pãcurariu, e super de treabã”. În altã ordine de idei, mãmicile au sfãtuit-o pe cea care a deschis subiectul sã nu facã cezarianã, dacã nu îi este recomandatã de medic: “cred cã nu e cazul sã te gândesti la cezarianã. Esti foarte tânãrã si ai si experienta unei nasteri normale. Acum, cu “temele fãcute”, va fi mult mai usor”, “Trebuie sã vorbesti cât mai deschis cu doamna doctor, care a monitorizat sarcina si asa e cel mai simplu sã afli toate rãspunsurile! Nastere usoarã!”.