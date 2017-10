Iatã care sunt bogatii din fruntea judetului!

AVUTI…Consilierii judeteni si-au actualizat declaratiile de avere. Urmãrind datele oficiale, am rãmasi surprinsi de cifrele declarate de cãtre cei 33 de consilieri. Unii si-au declarat pânã si banii pe care i-au fãcut la nuntã – cazul consilierului judetean Ciprian Feraru, sotul viceprimãritei sexy de la Bârlad – altii au recunoscut cã nu au nimic, iar o micã parte sustine cã are mai multe datorii decât banii din conturile bancare. Conducerea judetului Vaslui este, probabil, cea mai îndestulatã clasã bugetarã, având în vedere cã sefii din fruntea institutiei au câstigat anul trecut, cumulat, peste 350 mii lei. La acest lucru se mai adaugã si banii din conturi, declarati la începutul anului, terenuri, imobile si autoturisme. Cu toate astea, s-a putut observa cã, pe lângã sefii de la judet, si în rândul consilierilor judeteni banii circulã foarte mult, cel mai bun exemplu fiind Liviu Iacob. Acesta reuseste sã jongleze cu lichiditãtile, în declaratia sa de avere având sume foarte mari, atât la venituri, cât si la cheltuieli, mai ceva ca la o bancã.

La capitolul avere totalã, Dumitru Buzatu, presedintele CJ Vaslui, conduce detasat. Acesta se laudã cu terenuri, în co-proprietate cu Gabriela Cretu, în Zãpodeni, Saru Dornei, comuna Stefan cel Mare din judetul Vaslui, si Negresti, cu o suprafatã totalã de 110,715 metri pãtrati. Acesta mai detine un apartament, o casã si un spatiu comercial de 600 de metri pãtrati. La capitoulul “jucãrii”, Buzatu detine un autoturism Lada, din 2008, un Volskwagen din 2006, si o barcã cu motor. La data completãrii declaratiei de avere, presedintele CJ Vaslui avea peste 60 de mii de lei în conturi, un salariu anual de peste 61 mii de lei si alte venituri, obtinute din arendã si chirii, de 12 mii lei. Urmãtorul pe listã, surprinzãtor, este Vasile Mariciuc. În declaratia sa de avere observãm cã acesta detine trei terenuri intravilane si unul extravilan în judetul Vaslui, obtinute prin donatie si mostenire, si un teren intravilan în Iasi. Acesta mai detine douã apartamente, în Bârlad si Negresti, o casã la Dumesti, si se pregãteste sã “inaugureze” o casã în Iasi. Acesta se mai laudã si cu douã autoturisme, Fiat si Renault. La data completãrii declaratiei de avere, vicepresedintele CJ Vaslui avea în conturi 190 mii de lei si un venit anual de 117 mii de lei. Ultimul dintre cei trei este Ciprian Trifan. Acesta detine doar un apartament, dar se laudã cu 6 autoturisme. La data completãrii declaratiei de avere acesta avea în conturi 38 mii de euro, 20 mii de lei, si se laudã cu un venit anual total de 98 mii de lei.

Sotul viceprimãritei sexi de la Bârlad si-a trecut si banii de la nuntã în declaratia de avere

Consilierii judeteni cu cele mai notabile cifre trecute în declaratiile de avere sunt: Eduard Cazacu, Costel Ciovnicu, Ciprian Dogaru, Ciprian Feraru si, bineînteles, Liviu Iacob. Acesta din urmã pare sã fie cel mai activ din punct de vedere financiar, în declaratia sa de avere circulând sume de bani foarte mari, fie ca împrumuturi date, fie luate. Pe scurt, acesta detine trei terenuri intravilane în judetul Neamt si Vaslui, o casã si un apartament în Husi si un autoturism. La data completãrii declaratiei de avere, acesta avea peste 220 mii de lei, 15 mii de dolari si 7 mii euro în conturi. La capitolul investitii, acesta detine peste 116 mii de lei în actiuni si are de recuperat, din împrumuturi acordate, 171 mii de lei si 136 mii de dolari. Cu toate astea, are datorii bancare de 246 mii de lei. La venitul sãu anual de 277 mii de lei, s-a mai adãugat încã 46 mii de euro dupã vânzarea unui apartament. Urmãtorul pe listã, este cel mai sincer consilier judetean, Ciprian Feraru, sotul viceprimãritei sexi de la Bârlad. Acesta si-a trecut în declaratia de avere si banii pe care i-a fãcut la nunta cu faimoasa viceprimãritã. Cei doi au adunat în total 14 mii de euro si 58 mii de lei, la final de petrecere. În rest, acesta este destul de modest. Consilierul detine un teren intravilan si o casã în Bârlad si are un autoturism. Are un venit anual de doar 28 mii de lei si o datorie bancarã de 20 mii de euro si 36 mii de lei. Al treilea de pe listã este Cazacu Eduard. Acesta detine 5 terenuri agricole, ce însumeazã o suprafatã de 12 hectare. Douã case, în localitatea Cârja si orasul Murgeni. Acesta are un venit anual de 61 mii de lei si o datorie bancarã de 75 mii de lei. Urmãtoarea este consilierul judetean Gabriela Plãcintã. Aceasta detine, împreunã cu sotul ei, un teren extravilan în municipiul Bârlad, o cotã parte a unui teren în judetul Neamt si un autoturism. “Pusculita” bancarã a doamnei consilier are nu mai putin de 76 mii de lei, în momentul completãrii declaratiei, si un venit anual de aproape 72 mii de lei. Ultimul, dar nu cel din urmã, este consilierul judetean Ciprian Dogaru. Acesta detine douã terenuri intravilane în Husi si Vaslui, un teren agricol si unul forestier în comuna Cretesti si un teren extravilan în Husi. Acesta mai are douã apartamente si o casã, tot în municipiul Husi, împreunã cu douã autovehicule si un scuter. La capitolul venit anual, acesta câstigã peste 170 mii de lei, dar are o datorie de 31 mii de euro. (Andrei Manolachi)