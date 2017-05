Iatã câti bani a încasat singurul partid politic cu sediul în Vaslui, Uniunea Salvati România (USR)!

CIFRE… În Monitorul Oficial al României au apãrut cifrele legate de sumele provenite din finantãrile private ale Partidului Uniunea Salvati România (USR), partid care are sediul central pe strada Muncii, nr. 64, din municipiul Vaslui, pentru anul 2016. USR este, conform acestor cifre, un partid destul de sãrac, în plan financiar, însã a obtinut rezultate cu mult mai bune decât partidele cu state vechi în România. În total, partidul de pe strada Muncii a încasat 2,8 milioane lei, anul trecut, din tot felul de finantãri înregistrate în dreptul unor persoane fizice, multe dintre acestea din Bucuresti. La capitolul “persoane juridice” regãsim o serie de firme importante de transport, gen MHS Truck Bus sau MHS Otopeni Track Bus Otopeni, precum si alte trei firme, care au donat 130.000 de lei pentru campania de la parlamentare a partidului lui Nicusor Dan. Au fost si persoane fizice sau juridice care au fãcut donatii, anul trecut, în mod confidential, valoarea donatiilor depãsind 152.000 lei. Au mai fost si alte donatii din partea persoanelor fizice sau juridice, dar per total se poate spune cã sumele primite de USR nu s-au ridicat la nivelul “colosilor” PSD sau PNL. Cu toate acestea, pe Vaslui, cel putin, Uniunea Salvati România a reusit sã scoatã un deputat, în conditiile în care partide cu organizatii mult mai importante sau puternice nu au reusit aceastã performantã. Este un semn al dorintei vasluienilor de a schimba ceva, mândri de faptul cã un partid politic de succes are sediul central în resedinta de judet.

Povestea (romanticã) a singurului partid din România cu sediul în Vaslui

Pe strada Muncii, la numãrul 65, în Vaslui, într-o casã destul de micã din cartierul 13 Decembrie, este înregistrat oficial sediul central la Partidului “Uniunea Salvati România” (USR), partid înscris în Registrul national al partidelor politice. Mostenitorul USB, prescurtare care vine de la “Uniunea Salvati Bucurestiul”, noul partid a fost, anul trecut, o nucã tare pentru politicienii români. La originea înfiintãrii USR la Vaslui stã Loredana Mirabela Grãdinaru, iubita lui Nicusor Dan, care este membru fondator si vicepresedinte în Asociatia Salvati Bucurestiul, organizatie neguvernamentalã înfiintatã în 2008, cu patru ani înainte ca Nicusor sã candideze pentru prima oarã, ca independent, la Primãria Capitalei. Sediul din acte al noului USR a fost ales la Vaslui, pentru cã Nicusor si Loredana locuiau cu chirie în Bucuresti, într-un apartament din Militari. Cei doi au discutat si au ales ca sediul Uniunii Salvati România sã fie la casa Loredanei, în Vaslui, pe strada Muncii, nr. 65. Casa în care Loredana a crescut este în vecinãtatea locuintei în care a crescut si s-a dezvoltat Valeriu Caragatã, administratorul public al judetului Vaslui. “Nicusor a fost nevoit sã înfiinteze un alt partid, pentru a putea candida la alegerile parlamentare, pentru cã nu putea sã meargã la nivel de România cu partidul Uniunea Salvati Bucurestiul, partid local înfiintat pentru alegerile locale. Legal, nu putea sã facã Nicusor Dan acest lucru, de aceea am ales ca noul partid sã fie înfiintat pe numele meu. Era nevoie de o persoanã de încredere, iar prima am fost eu”, spune vasluianca, jumãtatea lui Nicusor Dan. Povestea de dragoste dintre Nicusor Dan si vasluianca Loredana Mirabela Grãdinaru, fata de pe strada Muncii, din Vaslui, a început în urmã cu 12 ani. “Ne-am cunoscut în anul 2005, pe vremea când eu eram studentã în Bucuresti, la Geografie. Îmi aduc aminte cã se terminase sesiunea de examene, aveam bilet sã mã întorc acasã, dar chiar în ziua aceea s-a întors o prietenã ce fusese plecatã cu bursã Erasmus în Franta. Am renuntat sã mã mai întorc acasã si am iesit cu mai multi prieteni. Am zis sã mergem seara în Club A, clubul pe care noi îl frecventam în serile de dupã sesiune sau de dupã zilele în care aveam proiecte, iar atunci l-am întâlnit pe Nicusor. Sau el m-a întâlnit pe mine. Nu stiu dacã a fost dragoste la prima vedere, dar a fost chimie, atractie, asta a fost sigur. Apoi, lucrurile au venit de la sine”, îsi aminteste Mirabela.