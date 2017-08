Iată cum îl plâng prietenii pe motociclistul ce a murit aseară!

MESAJE…Site-urile de socializare s-au umplut cu mesajele celor care l-au cunoscut pe Iulian Răchită, tânărul de 24 de ani din Muntenii de Sus mort aseară într-un accident cu motocicleta. “Am intrat pe Facebook astă noapte pe la 1.00 și am văzut jumătate din oameni în doliu. De ce? Pentru că Dumnezeu te-a vrut la El. Eu nu am avut niciodată dialog cu tine. Te știu doar din autobuz de pe vremea când făceam naveta. Erai așa de timid, cuminte, cu prea mult bun simț și respectuos cum, în ziua de azi, puțini mai sunt ca tine. Dumnezeu să te ierte copil cuminte. Ai lăsat un sat întreg cu lacrimi în ochi, chiar și pe cei care te cunosc mai puțin”, scrie, pe Facebook, Irina. La Muntenii de Sus, vestea morții lui Iulian a căzut ca un trăsnet. Nici acum rudele tânărului nu și-au revenit din șoc. “Părinții sunt distruși mai ales că era un copil bun și nu a creat niciodată probleme. Muncea ca șofer pe TIR și făcea transporturi internaționale. A avut un scuter și, nu demult și-a strâns destui bani să-și cumpere motocicleta. Avea, ca mulți alți tineri, pasiuni. Din păcate pasiunea asta a lui pentru motoare i-a adus și sfârșitul. Cu celălalt era bun prieteni și am ințeles că Vartolomei s-a urcat ca să se plimbe. Din păcate s-a întâmplat nenorocirea”, spune un apropiat al celor doi tineri implicați în accidentul de motocicletă. De asemenea, tot pe site-urile de socializare, o prietenă a lui Iulian vorbește despre planuri făcute împreună: “Să te ierte Dumnezeu prieten drag. Nu a mai fost să fie până vineri dar sunt sigură că ne vom revedea într-o altă viață. Rămas bun!”, scrie tânăra pe Facebook. O altă prietenă a lui Iulian regretă cele întâmplate: “Nu pot să cred! Prea tânăr ca să mori într-un mod atât de cumplit. Ai lăsat numai suflete îndurerate și persoane care își vor simți lipsa la fiecare pas! Ai fost un băiat prea cuminte, toată lumea te știa și erai prieten cu toți…nu tu trebuia să pleci, nu tu…Dumnezeu să te ierte și să ai grijă de ai tăi de acolo, de Sus!”, scrie tânăra pe facebook. Și tot acolo o altă persoană apropiată familiei celui care și-a găsit sfârșitul într-un mod groaznic scire: “Te știam. Erai un copil blând, harnic și muncitor. Adi era coleg cu tine. Am auzit vestea de dimineață și nu-mi venea să cred. Ne-ai lăsat în stare de șoc și fără cuvinte. Dumnezeu să te ierte și să-și fie țărâna ușoară suflet blând. Ai lăsat o familie îndurerată”. Acestea sunt câteva dintre mesajele scrise pe rețelele de socializare de cei care l-au cunoscut pe Iulian Răchită.