Iată prima maşină Tesla Model X din Iaşi. A fost cumpărată de un dezvoltator imobiliar

Bolidul, care are un preţ de pornire de 132.000 dolari, este integral electric şi are o putere de 700 CP.

Bogdan Gheorghiu, fostul rege al amanetului din Iaşi, în prezent unul dintre cei mai în vogă dezvoltatori imobiliari din munici­piu, şi-a cumpărat o „jucărie“ cu motor de 700 de cai putere (CP). Omul de afaceri a investit bani mulţi într-un automobil cu pro­pulsie electrică, crossover, primul construit în serie mare de Tesla Motors în Silicon Valley din California (Statele Unite ale Ame­ricii – SUA). „Maşina am co­mandat-o în luna aprilie a acestui an din Europa, mai exact din Olanda. Este un model X de la Tesla“, spune Gheorghiu. Dato­rită motorului electric avan­sat de care dispune, a aparatelor de bord high-tech, şi a nivelului ridicat de autonomie, maşinile Tesla sunt considerate adevărate „bijuterii tehnologice“, fără avea preten­ţiile unui Mercedes sau al unui BMW, potrivit recenziilor dedicate acestui prototip. Tot­odată, Tesla Mo­del X este cotată printre cele mai sigure maşini de tip SUV aflate acum în circulaţie. La toate testele derulate în SUA privind andu­ranţa autoturismelor, Tesla Model X a beneficiat de calificative de 5 stele dintr-un maxim de 5. Vehi­culul dispune de suspensii pneumatice şi de un sistem activ de siguranţă care fo­loseşte o cameră, un radar şi un sonar pentru monitorizare.

Întrebat de su­ma plătită pe autoturism, Gheor­ghiu a refu­zat să răspundă. „Ce rost îşi are să dau şi preţul. Intraţi pe website-ul Testa şi găsiţi acolo“, a răspuns scurt omul de afaceri. Vârful de gamă Tesla Model X, versiune numită P90D, oferă un motor de 259 CP (faţă) şi unul de 503 CP (spate), astfel că acce­leraţia 0-96 km/h se desfăşoară în 3,8 secunde. Auto­nomia bateriei este de peste 400 de kilometri la o singură încăr­care, iar preţul porneşte de la 132.000 de dolari. În toată lumea doar 25.000 de clienţi sunt posesori ai unui bolid de acest tip. În prezent, există până în 10 vehi­cule electrice înmatriculate în judeţul Iaşi, potrivit datelor Aso­ciaţiei Produ­cătorilor şi Importa­torilor de Autoturisme (APIA).

