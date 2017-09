Iatã scandalagiii care au înjurat si terorizat un cartier întreg

SCANDALOS…În miez de noapte, patru tineri dãdeau dedicatii pornografice la microfon, printre blocurile de pe Donici

INCREDIBIL…Patru prieteni petrecãreti au terorizat un cartier întreg noaptea trecutã. Înarmati cu o statie de amplificare portabilã si un microfon, Albert Iancu, Ionut Hagiu, Poianã Andrei si un prieten din Oradea au înjurat cum le-a venit la gurã pe toti locuitorii din cartierul Donici. Se plimbau pe aleile dintre blocuri, în miez de noapte si de la microfon, precum manelistii, puneau ”dedicatii”, adicã înjurãturi grosolane sau melodii, cu volumul dat la maxim. Degeaba au încercat cei de la Politia Localã sã-i linisteascã, amendându-i cu câte 500 de lei fiecare pentru tulburarea linistii publice. Cei patru petrecãreti au asteptat ca oamenii legii sã plece din zonã si au început din nou spectacolul trivial, dupã ce si-au dres vocile cu mult alcool cumpãrat de la un non-stop din apropiere. La un moment dat, au început sã înjure mai cu patos pe toatã lumea, supãrati cã cineva din cartier a avut curajul sã anunte Politia. Terorizati de înjurãturile si strigãtele tinerilor, locatarii de pe Donici s-au baricadat în case si nu au avut curajul sã le cearã scandalagiilor sã opreascã muzica. Cine sunt cei patru scandalagii? Tineri plecati în strãinãtate, proveniti din familii bune. De exemplu, Albert Iancu, fiul unui colonel din armatã, a tinut sã demonstreze vecinilor cã nu este nimeni mai tare decât el si îsi permite sã sfideze legile în vigoare, dupã ce a câstigat un bãnut în Anglia. Înjurãturile adresate de acesti tineri bãtrânilor din cartier nu pot fi redate pe hârtie. Colac peste pupãzã, a doua zi, de parcã nimic nu s-ar fi întâmplat, Albert Iancu juca rummy si mânca seminte în parcul cu pricina cu un politist, spre disperarea locatarilor. ”De ce sã mai mergem la Politie? Nu vedeti cã sunt mânã în mânã. De asta nu le-a fãcut nimic asearã si i-au lãsat sã ne înjure în continuare. Ce-i pentru ei o amendã de cinci sute lei. Dar obrazul nostru? Ne înjurã si ne sfideazã cu limuzinele lor câstigate din banii fãcuti în strãinãtate”, ne-a spus un locatar de la blocurile de pe Donici, care a tinut sã nu-i divulgãm identitatea de frica represaliilor. Echipajul de la Politia Municipalã nu a avut nicio reactie. A preferat sã lase totul în seama Politiei Locale. Puteau mãcar confisca statia de amplificare, pânã se lãmureau lucrurile.

Un tânãr din Vaslui care munceste în Anglia si a avut nunta de curând a tinut sã-si anunte plecarea în Regatul Unit, dar nu a fãcut decât sã-si arate tupeul si nesimtirea fãrã margini. Împreunã cu alti patru tineri, timp de mai bine de o orã, au terorizat cartierul Donici. Înarmati cu o statie de amplificare portabilã si un microfon, Albert Iancu, Ionut Hagiu, Poianã Andrei si un prieten din Oradea au tinut sã “dedice” locuitorilor din cartierul Donici toate înjurãturile pe care le stiau. Sub influenta alcoolului sau a unor substante interzise, dupã cum povestesc unii martori, cei patru petrecãreti si-au început show-ul pe la 1.15 noaptea si l-au terminat dupã 2.30 dimineatã. Distractia lor a fost stricatã o scurtã perioadã de timp, când o patrulã de politisti locali, anuntati de vecinii îngroziti, si-au fãcut aparitia în zonã. I-au legitimat pe cei patru scandalagii si le-au aplicat câte o amendã în valoare de 500 lei de fiecare pentru tulburarea linistii publice. Dar nici acest lucru nu i-a potolit. Din contrã, dupã ce si-au mai luat câte ceva de bãut de la un magazin non-stop deschis la parterul “Complexului”, cei patru tineri si-au început din nou numãrul, supãrati cã vecinii, deranjati de ce se întâmplã afarã, au sunat la Politie. “Am peste 60 de ani, dar asemenea cuvinte nu am auzit niciodatã. Parcã erau drogati, asa se manifestau. Urlau în gura mare si înjurau pe toatã lumea din cartier. Îsi bãgau, îsi scoteau si multe altele imposibil de reprodus. Pur si simplu îmi era fricã în propria mea casã. Eu sunt singurã de ceva vreme si nu îmi este usor. Scandalul fãcut de cei patru tineri m-a îngrozit. Ani de zile am crezut cã locuiesc într-o zonã linistitã a orasului si, în Donici, nu se întâmplã asa ceva. A venit si o masinã de politie la un moment dat, dar nici asa nu s-au linistit. Au tãcut o scurtã perioadã de timp si au început iar. Înjurau si spuneau cã am avut tupeul sã chemãm “garda” sã le strice petrecerea. Vã spun cu mâna pe inimã cã am trãit clipe de groazã si nici acum nu mi-am revenit”, povesteste o femeie care a asistat neputincioasã la “reprezentatia” celor patru. Si nu a fost singurul locatar de pe Donici care a fost nevoit sã suporte mojicia tinerilor pusi pe distractie si injurii la adresa unui întreg cartier. “Nu îmi venea sã cred ce pot debita acei tineri. Mi-au speriat copiii si i-au trezit din somn cu tipetele lor. Îmi era jenã mie de cei mici pentru înjurãturile acelea. Nu am crezut cã existã atât de multe si de variate.”

Amendati de Politia Localã. Politia nationalã, fãrã reactie

În timp ce politistii de la Localã amendau grupul de scandalgii, la fata locului a sosit si o patrulã de la Ordine Publicã din cadrul Politiei municipiului Vaslui. Numai cã patrula aceasta nu a avut niciun fel de reactie. S-a multumit doar sã priveascã ceea ce fãceau colegii de la Localã. Lipsa lor de reactie a fost lãmuritã a doua zi, când unele voci au fãcut acuzatii grave. “A fost normalã lipsa de reactie a politistilor de la Municipiu pentru cã unii dintre ei sunt prieteni buni cu scandalagii. Asa cã e normal sã nu-i amendeze si sã încerce sã-i acopere. La ce dezastru a fost aici, mã mir cum de nu i-au retinut. Ar fi trebuit sã-i tinã mãcar pânã dimineatã, sã-si revinã”, spune un martor la scandal.

Scandalagiii dau vina pe rockeri

Întrebati de motivele pentru care au decis sã terorizeze un cartier întreg, cei patru scandalagii nu si-au recunoscut comiterea faptelor si au spus cã, de fapt, cu amplificatorul portabil a fãcut gãlãgie un grup de rockeri. “Tinerii legimati si amendati au refuzat sã semneze procesele verbale de amendã si au declarat cã nu ei sunt cei care au folosit sistemul audio”, spun reprezentantii Politiei Locale.

Politist la masã, cu seminte, împreunã cu unul dintre scandalagii

STRIGÃTOR LA CER…Despre prietenia dintre politistii de la Municipiu si unii dintre scandalagiii de luni noaptea, ne-am convins a doua zi când, la un parc din zona în care a avut loc “recitalul” scandalagiilor, unul dintre acestia mânca seminte si juca rummy cu Albert Iancu la masã. Este vorba despre Alexandru Bursucel, care activeazã în cadrul Politiei Municipiului Vaslui. Întrebat de reporterii Vremea Nouã, de ce a provocat un asemenea scandal în zona în care locuieste, Albert nu a recunoscut nimic. Totusi, tatãl sãu si-a cerut scuze pentru comportamentul bãiatului sãu, vecinilor.

Magazinul non-stop de la care tinerii au cumpãrat alcool, în vizorul Primãriei

MÃSURI…Având în vedere faptul cã nu este prima datã când au loc scandaluri între tineri sau provocate de acestia pe fondul consumului de alcool cumpãrat de la acel magazin, Primãria Vaslui a pus în discutie ridicarea autorizatiei de functionare cu program non-stop si stabilirea unui program normal. Si asta pentru cã degeaba pe geamul de afarã existã un afis care spune cã nu se mai servesc bãuturi alcoolice dupã ora 22.00. Acest lucru nu este deloc respectat. Mai mult, o perioadã lungã de timp, zona în care este amplasat magazinul a fost monitorizatã de cãtre politistii locali. Astfel, în mai putin de o lunã, acestia au aplicat 18 sanctiuni pentru tulburarea linistii publice.