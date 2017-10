Ida Adnana Bunescu este noua presedintã a tinerilor liberali din judetul Vaslui

TINERET… Alegerile pentru sefia organizatiei judetene Vaslui a tineretului national liberal au adus în prim plan nume noi în politica vasluianã. Începând de ieri, în urma unor alegeri la care au participat 80 de delegati ai TNL din tot judetul, presedinte al organizatiei de tineret este Ida Adnana Bunescu, o tânãrã de 26 de ani, din Husi. Vãzutã de multi drept o sperantã a PNL, în politica urmãtorilor ani, noua presedintã a fost votatã de toti cei care au participat la sedintã, în prezenta unor parlamentari, membri ai tineretului national liberal, din toatã Moldova. Absolventã a Facultãtii de Relatii Economice Internationale, la Bucuresti, Ida Adnana Bunescu a anuntat cã are multe planuri de viitor, prin care sã atragã tot mai multi tineri din judetul Vaslui cãtre PNL. “Am mari emotii, este un moment important pentru mine. Aproape un an si jumãtate am fost în fruntea organizatiei de tineret a PNL Husi, timp în care am realizat cât de beneficã este prezenta tinerilor în clasa politicã actualã. Se pare cã este greu sã iei în serios o femeie, însã eu vreau sã demonstrez contrariul si îndemn cât mai multe femei sã intre în politicã si sã lupte”, a spus proaspãta presedintã a TNL. Aceasta a primit mandatul de la Tudor Polak, cel care de aproape un an de zile se ocupã doar de organizatia municipalã PNL Vaslui si nu a mai avut timp sã se ocupe si de tineretul liberal, lucru recunoscut la sedinta de ieri. Mai trebuie spus cã la alegerile TNL de la Vaslui a fost prezent si liderul national al tineretului liberal, deputatul iesean Costel Alexe, care a cerut tinerilor liberali sã lupte alãturi de seniori pentru a demola PSD-ul lui Buzatu.