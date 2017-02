Ieşenii fac echipă de transplant la Sibiu

Dr. Mugurel Bosânceanu, specialist în chirurgie toracică la IRO, şi-a luat 6 luni de concediu fără plată. “Încă nu am luat o decizie definitivă, dar cel mai probabil voi rămâne la Spitalul Polisano”, arată medicul. Spitalul sibian se pregăteşte de trei ani să obţină acreditarea pentru transplant pulmonar. Interesat de Sibiu se arată şi dr. Florin-Rusu Cordunean, pneumolog. Coordonatorul echipei de transplant de la Sibiu va fi dr. Victor Costache, medic-primar chirurgie cardiovasculară şi toracică, tot un ieşean, absolvent de UMF şi care a lucrat în spitale din Franţa, Canada, Marea Britanie, Danemarca şi Germania.

Iaşul medical pierde profesionişti în domeniul chirurgiei toracice în defavoarea Sibiului. Institutul Regional de Oncologie (IRO) rămâne fără unul dintre cei mai titraţi specialişti în chirurgie toracică din Iaşi, dr. Mugurel Bosânceanu, care după o colaborare de aproape trei ani cu Spitalul European Polisano din Sibiu, se alătură pe deplin echipei medicale din oraşul transilvănean. Din decembrie, medicul ieşean se află în concediu fără plată, timp de şase luni, de la IRO şi UMF Iaşi, urmând ca în vară să ia o decizie definitivă.

„IRO este unul dintre cele cinci-şase centre de chirurgie toracică din ţară care face performanţă. În ceea ce priveşte dezvoltarea mea profesională, la institut, am ajuns într-un punct din care nu se poate mai mult, chiar dacă eu pot să fac mai mult. Momentan sunt într-un concediu fără plată, pentru şase luni. Încă nu am luat o decizie definitivă, dar cel mai probabil voi rămâne la Spitalul Polisano”, arată dr. Mugurel Bosânceanu, medic-primar chirurgie toracică. Ţinta spitalului sibian Polisano este transplantul pulmonar, pentru care echipa medicală se pregăteşte de cel puţin trei ani.

Însuşi profesorul Water Klepetko, şeful clinicii de chirurgie toracică şi al programului de transplant pulmonar de la Spitalul AKH din Viena, prezent la inaugurarea clinicii de chirurgie toracică de la Polisano, în septembrie 2013, a apreciat în termenii cei mai buni echipa medicală şi dotarea tehnică a spitalului. „Acest spital are o oportunitate foarte mare pentru că are o modalitate exhaustivă de abordare a medicinei. Una dintre abordări vizează transplantul pulmonar, însă acest lucru nu poţi să îl faci independent, trebuie să fii conectat la alte specialităţi, iar configuraţia de aici este foarte bună. Echipamentul medical este cu adevărat apt să facă faţă celor mai înalte standarde. Sunt ferm convins că aici se va pune în practică o medicină de cel mai înalt nivel”, a subliniat atunci reputatul chirurg.