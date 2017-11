Imagini dezolante cuprind unul dintre cele mai vechi monumente istorice din municipiul Iasi. Daca in trecut a fost o emblema a orasului, pentru monumentul aflat in zona centrala a municipiului lucrurile au luat o cu totul alta intorsatura in ultimii ani. Baia Turceasca, cladire aflata in vecinatatea Catedralei Mitropolitane, a devenit o piatra de moara pentru autoritatile iesene.

Sursa: https://www.bzi.ro/imagini-de-groaza-in-centrul-iasului-scenele-se-petrec-intr-o-cladire-faimoasa-de-langa-primarie-foto-630916