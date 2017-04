Impozitul pe gospodãrie, nelinisteste vasluienii!

NECUNOSCUTÃ…Introducerea impozitului pe gospodãrie, asa cum a fost discutatã în urmã cu câteva zile, îi nelinisteste pe vasluieni. Multi dintre ei se întreabã ce se va întâmpla si cum îi va afecta noua mãsurã de impozitare, în timp ce specialistii din domeniu cred cã aceastã impozitare va genera mari probleme atât administratiei fiscale, cât si contribuabililor, si cã ar putea determina chiar o scãdere a încasãrilor la buget. “Ce este acest impozit pe familie, pe gospodãrie? Ce sunt consultantii fiscali? Vor lua decizii fãrã sã ne întrebe? Toti cei cu care am discutat, din oras, spun cã nu înteleg ce se va întâmpla în perioada urmãtoare”, sustine Ionel Buhãiescu, un vasluian de 53 de ani. O sumã de maxim 60.000 de lei pe an va putea deduce din impozit o familie cu doi copii, dacã se va aplica impozitul pe venitul gospodãriilor. Ministrul Muncii a anuntat deja cã, pe lângã cheltuielile cu asigurãri medicale si taxe scolare, vasluienii ar putea fi scutiti de taxe si în cazul cheltuielilor cu îmbrãcãmintea si mâncarea, însã pentru orice astfel de cheltuialã vor trebui sã existe chitante si facturi. “Sunt lucruri pe care trebuie sã le cântãrim foarte bine. Dacã acest impozit pe gospodãrie va înlocui impozitarea individualã si nu va fi prezentat ca o alternativã la aceasta, cred cã vor exista o serie de probleme. Vor fi situatii în care vor apãrea probleme de schimbare a formularelor, de conformare, de formularisticã, de soft, alte probleme. Este adevãrat, acest timp de impozit pe gospodãrie sau pe familie este practicat acum în anumite tãri, din toatã lumea, însã este o alternativã la impozitarea individualã”, explicã un specialist în domeniul finantelor din judet. Ministrul Finantelor, Viorel Stefan, a declarat cã ar fi nevoie de aproximativ 35.000 de consultanti fiscali care sã-i ajute pe români sã-si întocmeascã dosarele fiscale, dupã modificarea Codului Fiscal. Potrivit acestuia, un consultant ar putea sã asiste, în medie, 200 de gospodãrii. La un numãr de peste 140.000 de gospodãrii în judetul Vaslui – conform ultimului recensãmânt, rezultã cã numai în judetul nostru ar fi nevoie de 700 de consultanti, cu mult mai mult decât aparatul actual al Agentiei judetene de administrare fiscalã, care are în jur de 400 de angajati.

Explicatiile ministrului Muncii despre acest nou impozit

“Impozitul pe venitul este o declaratie de venit global ce se va completa în numele membrilor unei gospodãrii. Asadar nu este un impozit/taxã nouã, ci un mod de calcul nou. Declaratia va fi completatã de un consultant fiscal la care este arondatã gospodãria. Modelul este aplicat în Statele Unite, Franta, Belgia etc.

Ce reprezintã „Gospodãria”

“O definitie generalã se referã la cei care „locuiesc si se gospodãresc împreunã”. Cine poate reprezenta o gospodãrie: O familie compusã din doi soti si copiii lor; O familie compusã din doi soti si copiii lor, dar si bunicii; O familie compusã din soti, frati, copii si bunici care locuiesc în aceeasi casã si au un patrimoniu comun; Un singur adult care trãieste din venituri proprii; Doi parteneri, necãsãtoriti, care decid sã aibã un patrimoniu comun; O mãnãstire (cei care locuiesc în mãnãstire si împart acelasi patrimoniu). Nu e obligatoriu ca toti membrii gospodãriei sã locuiascã permanent în locuinta comunã (ex. studentii care o parte din an vor locui în cãminele studentesti). Într-o locuintã pot coexista douã sau mai multe gospodãrii (ex. familiile unor frati care locuiesc în aceeasi locuintã si decid sã se „gospãdãreascã” separate, sau doi parteneri necãsãtoriti care decid sã se „gospodãreascã” separat, sau doi soti divortati care continuã sã locuiascã la aceeasi adresã etc.)” – explocatiile ministrului Muncii, postate pe Facebook.

Ce s-a angajat PSD prin programul de guvernare, pe modelul american

Conform Programului de guvernare, „Începând cu 2018, odatã cu introducerea impozitului diferentiat pe venitul global (IVG) de 0%, respectiv 10%, anual pentru fiecare gospodãrie din România, se va completa o declaratie de venit global de cãtre consultantii fiscali, în numele membrilor acelei gospodãrii. Aceastã declaratie de IVG va avea ca bazã de plecare declaratia de patrimoniu, care se va depune o singurã datã, în acelasi conditii precum declaratia de venit global. Arondarea populatiei la consultantii fiscali, precum si functionarea acestora se va face prin Hotãrâre de Guvern în urma dezbaterilor publice. Pe lângã rolul de a completa si depune declaratiile de mai sus, consultantul fiscal va prelua si sarcina de a plãti toate taxele si impozitele datorate de cãtre persoanele fizice aflate în portofoliu sãu cãtre administratiile si institutiile publice centrale si locale. Aceastã mãsurã va duce la eliminarea ghiseelor pentru persoane fizice din tarã, din cadrul tuturor institutiilor publice din România. Selectarea si pregãtirea celor care doresc sã devinã coonsultanti fiscali se va face etapizat, pânã cel târziu la 1 decembrie 2018, atunci când pe modelul din SUA, fiecare român va beneficia de suportul unui astfel de consultant”.