LUMINÃ…Familia Ciupilan de la Husi, detinãtoarea brandului Prodcyp, nu se dezminte nici anul acesta. An de an, acestia întâmpinã sãrbãtoarea de iarnã într-un mod inedit. Cine trece pe lângã abatorul acestora zice cã mai degrabã este Casa lui Mos Crãciun. Peste 50.000 de leduri transformã locul într-o feerie de sãrbãtori. Putini huseni stiu cã patronii firmei locuiesc chiar aici si de aceea se îngrijesc ca totul sã fie perfect. “Facem acest lucru din respect pentru huseni. Pentru noi, Crãciunul este o sãrbãtoare specialã, în care vrem sã facem bucurii celor mici. Mi se umple sufletul de bucurie când vãd pãrintii cu copiii de mânã cã vin la noi sã vadã explozia de luminã. Am deschis portile si toatã lumea e binevenitã aici, în curtea interioarã a fabricii. Bucuria lor mã încarcã pozitiv si mã face sã zâmbesc când vine de la furnizorul de energie electricã factura, care nu e micã deloc. Dar mai facem economie, caloriferele mai încet, fiindcã la noi încãlzirea este pe bazã de curent electric si per total nu e nicio pierdere. Frigul de afarã ne ajutã, frigiderele în luna decembrie consumã mai putin. Si ce dacã e mai rãcoare în casã, te încãlzesti când vezi zâmbetul copiilor îmbujorati care se minuneazã când vãd luminitele de Crãciun”, a spus Constanta Ciupilan, sotia lui Mos Crãciun sau, mai bine zis, a lui Nicu Ciupilan, patronul firmei.

Retete comuniste, în micii capitalisti

Povestea familiei Ciupilan este una demnã de film. De o viatã acestia lucreazã în carmangerie. Pe vremea comunistilor în sistemul cooperatist, iar dupã Revolutie s-au privatizat. Produsele firmei sunt fãcute dupã retetele comuniste, iar Nicu Ciupilan, directorul firmei, nu se abate de la retetarul sãu din 1968. Micii de la Prodcyp deja sunt un brand destul de cunoscut în judet si nu numai. Vasluienii plecati în strãinãtate la muncã nu concept sãrbãtorile fãrã acesti mici. Cei care nu pot veni acasã le comandã direct de la fabricã si, astfel, produsele de la Prodcyp traverseazã toatã Europa pentru a ajunge pe mesele acestora. Am aflat reteta misterioasã a acestora: carne de porc, din care nu lipseste cea din zona gâtului, carne de vitã si supã de oase. Proportiile nu le stiu decât spiridusii care lucreazã aici. “Primesc zeci de telefoane din Anglia, Spania sau Italia. Îmi spun sã le pun produsele la microbuz. Eu nu sunt de acord, mai ales cu produsele sunt perisabile, dar ei insistã. Pun rudele sã cumpere de la magazin si le trimit tocmai acolo. Pe mine mã bucurã sã vãd cã produsele noastre sunt apreciate, însã mã doare când vãd familiile acestea departe de casã, de prieteni sau pãrinti. Noi suntem prea mici pentru a rezolva aceastã problemã”, a spus Nicu Ciupilan.

Spiridusii lui Mos Crãciun au fãcut cârnati, tobã si mici din 550 de porci

Anul acesta, la abatorul de la Husi s-au sacrificat peste 550 de porci în luna decembrie. Acestia au fost pregãtiti traditional, iar la magazinele firmei s-au gãsit de la sorici pânã la matele de chiscã sau caltabosi, curãtate frumos, împachetate în pungi. “Anul acesta parcã a mers cel mai bine din ultimii zece ani. Lumea s-a sãturat de produsele congelate si cumpãrã de la noi, fiindcã stie cã noi tãiem aici. Aud cum intrã masinile cu porci în abator. Guitã de mama focului. Parcã stiu cã vine Ignatul. Cel mai bine au mers produsele proaspete, precum cotletul, ceafa, organele, pieptul de porc, dar si specialitãtile. Am sacrificat si 50 de vite, pentru pastramã si restul. Oricum, din timpul anului noi pãstrãm vrãbioarele si le facem pastramã acum, de sãrbãtori. Anul acesta, ca niciodatã, am rãmas fãrã marfã. Cred cã dacã am mai fi avut încã 200 de porci, îi vindeam pe toti”, a mai spus seful de la Prodcyp.

Fuego a inaugurat anul acesta Casa lui Mos Crãciun





COLINDE…Sãrbãtorile de la Casa lui Mos Crãciun au început pe 14 decembrie, când în Salonul Mãriuca, sala de festivitãti a firmei Prodcyp, peste 270 de oameni au asistat la un recital al lui Fuego. Acesta a fãcut o obisnuintã sã vinã în preajma Crãciunului în orasul dintre vii si sã-i rãsfete pe huseni cu colinde. O face din respect pentru familia Ciupilan, unde se considerã ca acasã. “Pentru mine, doamna Ciupilan este ca a doua mamã. Hai sã-i spunem a treia, fiindcã a doua mamã este totusi Irina Loghin. Mã simt aici ca acasã, iar husenii sunt senzationali. Cântã alãturi mine de parcã ar fi un cor de profesionisti”, a spus acesta la finele spectacolului, care s-a încheiat cu un foc de artificii.