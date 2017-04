Incă se lucrează la refacerea instalațiilor de joasă tensiune. Circa 1.700 de vasluieni nu au curent electric (FOTO)

APROAPE DE NORMAL… Biroul corporatist de comunicare al firmei Degaz Grid România (E-ON – n.r.) precizează că la aproximativ 98% dintre clienții afectați de intemperiile de săptămâna trecută, a fost reluată alimentarea cu energie electrică.

La acest moment se mai lucrează pentru refacerea instalațiilor de joasă tensiune aferente unui număr de 1.700 de consumatori . La această oră 14 posturi de transformare cu consumatori casnici sunt alimentate cu grupuri electrogen, iar alte 30 de posturi aferente sistemului de irigații sunt fără energie electrică deoarece stâlpii sunt rupți și nu se poate interveni din cauza fenomenului de băltire a apei. Echipele Delgaz Grid și ale contractorilor sunt în continuare pe teren, acționând pentru a alimenta cu energie electrică toți consumatorii, lucrările desfășurându-se atât timp cât vremea permite condiții de siguranță, având în vedere informarea meteorologică ce a intrat în vigoare astăzi cu vânt, ploaie și descărcări electrice.

„Suntem alături de clienții noștri și regretăm faptul că mai avem încă, la o săptămână de la producerea intemperiilor, consumatori nealimentați cu electricitate, cu toate eforturile depuse în vederea reluării alimentării cu energie electrică. Asigurăm persoanele afectate că am făcut și facem în continuare tot ce este posibil, pentru a readuce lucrurile la normal, mulțumindu-le, totodată, pentru înțelegere, deși disconfortul creat de lipsa energiei este unul dintre cele mai mari. Pentru a preveni situațiile cu riscuri de electrocutare, compania noastră solicită respectarea următoarelor reguli de siguranță în apropierea rețelelor electrice: nu atingeți stâlpii, nici conductoarele (firele), căzute la pământ; nu aruncați obiecte peste rețelele de distribuție a energiei electrice; nu atingeți tablourile electrice, firidele sau cutiile de distribuție; nu vă urcați pe stâlpii liniilor electrice aeriene; nu manevrați obiecte metalice (schele, scări, țevi, sârme etc.) în apropierea sau sub liniile electrice aeriene; nu încercați sustragerea de elemente componente ale instalațiilor de distribuție.” menționează biroul corprotist de comunicare.