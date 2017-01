INCENDIAR! Crin Antonescu dezvăluie de ce a părăsit scena politică

Fostul lider liberal Crin Antonescu a dezvăluit, într-o emisiune tv, adevăratul motiv pentru care a părăsit scena politică.

Întrebat despre afirmațiile sale despre necesitatea neimplicării serviciilor secrete în politică, afișate în perioada când conducea PNL, că reprezintă “un principiu care trebuie, întotdeauna, repetat și respectat”.

“Eu am spus că asupra mea, în mod direct, s-au întâmplat aceste lucruri. Nu am spus că nu m-au deranjat, nu am spus că nu am simțit, în anumite împrejurări, o mână nevăzută care așază obstacole în calea a ceea ce doream eu sau partidul meu sau cei pe care, într-un fel sau altul, electoratul ne-a mandatat să facem. E o istorie foarte lungă și ar trebui, poate, să scriem cărți despre asta, dar la asta mă refeream”, a spus Antonescu.

În același context, el a precizat că retragerea sa din prim-planul PNL și din bătălia electorală pentru alegerile prezidențiale din 2014 nu s-a datorat faptului că i se pregătea un dosar de către SRI.

“Eu nu am plecat de pe câmpul de luptă din cauza SRI sau a vreunui Serviciu, ci din cauza trădării unor aliați și, uneori, a unor colegi foarte apropiați. Nu am avut niciun fel de informație în legătură cu ce spune astăzi domnul Ghiță”, a adăugat Crin Antonescu.

