Încep SIMULĂRILE EXAMENELOR NAŢIONALE 2017. Vezi când se dau primele probe, ce nu au voie să facă elevii şi cum arată SUBIECTELE

SIMULARE EVALUARE NAŢIONALĂ 2017- SIMULARE BACALAUREAT 2017. Spre deosebire de anul școlar 2015-2016, în 2017 simularea examenelor naţionale se va desfăşura în aceeași perioadă (13-17 martie), atât pentru elevii clasei a VIII-a, cât și pentru elevii claselor a XI-a şi a XII-a.

SIMULARE EVALUARE NAŢIONALĂ 2017, SIMULARE BACALAUREAT 2017. Elevii intră în focurile examenelor naţionale. Luna viitoare, elevii de clasa a VIII-a, a XI-a şi a XII-a susţin simulările.

Pe 13 martie, este programată proba scrisă la limba și literatura română pentru elevii claselor a VIII-a care susțin simularea evaluării naționale. Elevii aparținând minorităților naționale vor da pe 14 martie proba la limba și literatura maternă. Pe 16 martie vor avea loc proba scrisă la matematică pentru simularea evaluării naționale. Rezultatele elevilor se vor afişa pe 31 martie şi vor fi analizate la nivelul fiecărei unități de învățământ și discutate individual cu aceștia.

Anul trecut, 96,17% dintre elevii inscrisi in clasa a VIII-a (adica 180.442 de elevi) au participat la toate probele simularii, iar 50,68% dintre cei prezenti (91.445 de elevi) au obtinut medii peste 5. Cele mai ridicate procente de promovare s-au inregistrat in judetul Bacau – 68,56% (rata prezenta – 99,47%), municipiul Bucuresti – 64% (rata prezenta – 95,03%), judetul Giurgiu – 63,8% (rata prezenta – 92,05%) si judetul Bihor – 61,8% (rata prezenta – 90,36%). Cele mai putin competitive rezultate (rate de promovare sub 40%) s-au consemnat in judetele Caras-Severin (36,27%), Vaslui (38,55%) si Tulcea (39,89%). In aceste judete prezenta a fost, in medie, de aproximativ 95%.

Tot în luna martie se susţin simulările şi pentru bacalaureat.

