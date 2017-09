Încet, dar sigur, modernizarea orasului continuã!

ÎNNOIRI… Primãria Vaslui acordã atentie si micilor detalii din viata vasluienilor, cu proiecte mai mici, dar care fac o mare diferentã. Un astfel de exemplu este renovarea parcului si a spatiului pentru depozitat gunoaie din spatele fostului magazin Buium. Acest lucru îi multumeste pe vasluieni, care spun cã aceste mici renovãri, dacã se vor face în tot orasul, sunt binevenite. “Zona asta e asa de vreo 10 ani, dacã nu si mai bine. Mã bucur sã vãd cã într-un final se face ceva în zona noastrã. E important sã avem grijã de toatã lumea. Chiar dacã nu stãm în centru, suntem si noi vasluieni”, ne-a spus Vasile, 50 de ani.

Renovarea “fatadei” orasului este aproape gata, schimbãrile fiind mândria vasluienilor. Cu toate astea, zonele dintre blocuri parcã au fost uitate de 20 de ani încoace. Totusi, se pare cã Primãria Vaslui începe sã lucreze si la micile detalii care fac diferenta pentru locuitorii orasului. O astfel de lucrare o putem observa în spatele blocurilor din Zona Buium. Aici muncitorii lucreazã de zor la renovarea parcului pentru copii si la ridicarea unei noi zone de depozitare a deseurilor. “Avem lucrarea aici de câteva zile. Am scos tot din parc si am refãcut gardul, iar dincolo am fãcut fundatia la zona unde vor fi pubelele. Urmeazã sã terminãm cu nivelarea pãmântului din parc, ca sã putem aduce leagãnele si ce mai era”, ne-a povestit un muncitor. Locatarii din zonã ne-au declarat cã de mult timp voiau sã vadã o schimbare la parcul din zonã, deoarece aparatele din locul de joacã erau vechi si uzate. “Nu vreau sã mã plâng, dar e mai bine cã renoveazã. Fetita mea a cãzut la un moment dat de pe vârful toboganului pentru cã bãlustradele alea nu erau foarte sigure. Acum poate copiii nostri se vor juca acolo fãrã sã ne temem cã se vor lovi”, ne-a povestit o mãmicã. În ceea ce priveste zona de depozitare a gunoiului, acestia spun cã aveau probleme cu oamenii strãzii care veneau si cãutau prin gunoaie. Aparent, acestia împrãstiau continutul pubelelor, alegeau ce voiau si plecau, lãsând gunoaie peste tot. “Vara era incredibil ce lãsau vagabonzii în urma lor. Peste tot vedeai numai gunoaie. Cãutau fier vechi, sticle, aluminiu. Gunoaiele menajere le lãsau printre pubele. Mirosul era de nedescris. Acum cã o sã facã un spatiu nou, sperãm sã îl facã si împotriva cãutãtorilor prin gunoaie”, ne-a povestit Mirela, 38 de ani. (Andrei Manolachi)